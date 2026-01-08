Paris Saint-Germain y Olympique Marsella se enfrentan este jueves 12:00 hs (centro de México) en una nueva edición del clásico francés, pero con el valor agregado de que hay un título en juego: la Supercopa de Francia 2026.

Este partido está cargado de una gran rivalidad y el ambiente siempre suele ser espectacular. Sin embargo, la final en cuestión se disputará en el estadio Jaber Al-Ahmad de Kuwait, por lo que el clima no será como en Francia.

Ahora bien, PSG contará con una ausencia de peso: Hakimi Achraf. El lateral es uno de los capitanes del equipo y pieza clave para Luis Enrique, pero no ni siquiera fue parte de la lista de convocados para esta final pese a no presentar ninguna molestia física.

¿Por qué no juega Hakimi Achraf en PSG vs. Marsella?

La razón por la que Hakimi no disputa la Supercopa de Francia entre PSG y Olympique Marsella es que el futbolista de 27 años se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones con su seleccionado, Marruecos.

Hakimi con la Selección de Marruecos (GETTY IMAGES)

Achraf se había perdido los primeros dos encuentros del certamen por lesión, pero sumó sus primeros minutos (27) contra Zambia y luego jugó todo el partido ante Tanzania por los octavos de final. De hecho, dio la asistencia para el tanto de la victoria.

Este viernes 9 de enero se jugarán los cuartos de final entre Camerún y Marruecos, por lo que Hakimi se pierde el clásico contra Marsella (así como también se perdió el derbi con Paris FC por la Jornada 17 de la Ligue 1).

