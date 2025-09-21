Cada vez falta menos para conocer al ganador del Balón de Oro 2025. La gala en la que se entregará el premio al mejor jugador del mundo según la revista France Football se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París desde las 13:00 horas del centro de México y coincidirá parcialmente con otro importante evento futbolístico.

Se trata del Clásico de Francia que disputarán Olympique de Marsella y PSG por la quinta fecha de la Ligue 1. Si bien el encuentro estaba programado para disputarse el domingo 21 en el Stade Vélodrome, fue postergado para el lunes a las 12:00 (CDMX) producto de las fuertes lluvias que azotaron tierra marsellesa, las cuales tuvieron su pico de intensidad durante la hora en la que se debía jugar el partido.

A pesar de que se barajaba la opción de aplazar el partido hasta diciembre, la LFP (Liga de Futbol Profesional, organismo encargado de organizar el torneo francés) prefirió fijarlo para este lunes.

Lo curioso es que, mientras se disputa el partido, una de las figuras del conjunto parisino estará en la gala de entrega de Balón de Oro como uno de los favoritos a hacerse con el premio. Se trata de Ousmane Dembélé, quien de todas formas no fue convocado para el cotejo debido a que se encuentra superando una lesión sufrida durante la fecha FIFA de septiembre. En la misma situación estará Desiré Doué, otro de los lesionados en PSG que fue nominado para el premio Golden Boy.

Distinto es el caso de Luis Enrique, entrenador del equipo capitalino quien no podrá estar en la ceremonia. Cabe destacar que el entrenador español es uno de los elegidos para hacerse con el reconocimiento al mejor entrenador de la temporada pasada debido a la conquista de la UEFA Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Trofeo de Campeones.

¿Cuáles son los criterios para definir al ganador del Balón de Oro?

El Balón de Oro reconoce a un jugador por lo realizado durante una temporada futbolística (desde el 1° de julio al 30 de junio) en distintas facetas. Los tres criterios que entran en evaluación son: desempeño individual e impacto colectivo, títulos colectivos y rendimiento con el equipo y Fair Play.

Vale recordar que la votación está a cargo de 100 periodistas de los 100 mejores países clasificados en el ranking FIFA. Cada uno de ellos selecciona a cinco futbolistas en orden de preferencia. El primero recibe seis puntos, el segundo cuatro, el tercero tres, el cuarto dos y el quinto, uno.

En 2024 el ganador del Balón de Oro fue el mediocampista español Rodri, quien se impuso al brasileño Vinícius Jr. Es importante mencionar que el jugador de Manchester City obtuvo 1170 puntos frente a los 1129 que consiguió el delantero de Real Madrid.

