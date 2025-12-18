¿Cómo quedó el Ranking de Campeones del Mundo tras la consagración de PSG en la Copa Intercontinental 2025?

Luego de empatar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios, PSG se impuso apenas 2-1 en una floja tanda de penales ante Flamengo y se consagró campeón del mundo al quedarse con la Copa Intercontinental 2025, título que la FIFA valida como campeonato del mundo para el ganador.

Pese a la existencia como tal del Mundial de Clubes, cuyo formato se estrenó en este 2025 con la victoria de Chelsea, el ente madre del futbol mundial también reconoce como campeones del mundo a los equipos que se queden con este título.

Con esta obtención, los Rojiazules son los primeros franceses en ser campeones del mundo. Solo Marsella había tenido su chance en 1993, pero por el escándalo de corrupción fue privado a disputar el torneo y Milan, subcampeón del torneo, disputó el duelo ante São Paulo.

Es el equipo N°32 en ser campeón del mundo, estrenándose como lo hizo Manchester City en 2023, Chelsea en 2021 o Liverpool en 2019, siendo los últimos clubes en unirse a este grupo privilegiado. Para encontrar un debutante distinto, hay que remontarse hasta 2009, cuando Barcelona se quedó con la edición 2009 del Mundial de Clubes.

Por otro lado, el último campeón del mundo no europeo es Corinthians, que se quedó con el trofeo en 2012 luego de derrotar a los Blues de Londres por 1-0 con anotación de Paolo Guerrero. Desde entonces, la hegemonía europea es total pese a que el Mengao en esta ocasión estuvo muy cerca.

Todos los campeones del mundo reconocidos por la FIFA

Real Madrid – 9 (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024)

Bayern – 5 (1976, 2001, 2013 y 2020)

Milan – 4 (1969, 1989, 1990 y 2007)

Barcelona – 3 (2009, 2011 y 2015)

Inter Milan – 3 (1964, 1965 y 2010)

Boca – 3 (1977, 2000 y 2003)

Nacional – 3 (1971, 1980 y 1988)

Peñarol – 3 (1961, 1966 y 1982)

Chelsea – 2 (2021 y 2025)

Corinthians – 2 (2000 y 2012)

Manchester United – 2 (1999 y 2008)

Porto – 2 (1987 y 2004)

Juventus – 2 (1985 y 1996)

Ajax – 2 (1972 y 1995)

San Pablo – 2 (1992 y 1993)

Independiente – 2 (1973 y 1984)

Santos – 2 (1962 y 1963)

PSG (2025)

Manchester City (2023)

Liverpool (2019)

Inter Porto Alegre (2006)

Borussia Dortmund (1997)

Vélez (1994)

Estrella Roja (1991)

River (1986)

Gremio (1983)

Flamengo (1981)

Olimpia (1979)

Atlético Madrid (1974)

Feyenoord (1970)

Estudiantes (1968)

Racing (1967)

