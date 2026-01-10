¿Por que no juega Raúl Jiménez en Fulham vs. Middlesbrough por la FA Cup 2025-26?

Este sábado 10 de enero es un día distinto en el futbol inglés, ya que no habrá Premier League debido a que la organización decidió darle paso a la tercera ronda de la FA CUP. En ese sentido, Fulham se medirá ante Middlesbrough en un complicado duelo que no contará con la presencia de su goleador Raúl Jiménez, una decisión que llamó la atención de más de un aficionado del conjunto londinense que busca continuar por el camino de la victoria tras vencer a Chelsea en el encuentro más reciente.

La razón por la que Raúl Jiménez no juega en Fulham vs. Middlesbrough

Jiménez no será de la partida ante Middlesbrough por una decisión técnica. El entrenador portugués Marco Silva entendió que lo mejor era darle descanso al mexicano, pensando en regular los minutos para sus muchachos en una parte importante de la temporada y aprovechar la profundidad de la plantilla. Por ese motivo, Raúl estará en la banca esperando su oportunidad de saltar al campo de juego si el partido lo necesita.

En lugar del mexicano estará el joven Kevin. El brasieño de 23 años que llegó en el último mercado de fichajes a mitad de 2025, tendrá la posibilidad de sumar minutos como inicialista. El sudamericano buscará obtener buenas sensaciones en la cancha y comenzar a pagar con goles la expectativa que hay sobre él. En el frente de ataque estará acompañado por Adama Traoré, por lo que intentará lucirse con el fin de pedir más minutos de juego de cara al futuro.

En el caso de Raúl, tras haberle anotado al Chelsea el pasado miércoles, Jiménez llegó a los 64 goles en Premier League y superó a Alexis Sánchez en la carrera de los máximos goleadores latinoamericanos de la Premier League. De todas formas, ese argumento no fue suficiente para que Silva considerara la opción de mantener al goleador dentro del campo y todo marcha según el plan, ya que en este tipo de competencia ante equipos de menor tenor, suelen jugar aquellos que menos acción ven a lo largo de la temporada.

