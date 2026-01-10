Tottenham y Aston Villa se enfrentan este sábado 10 de enero por el partido correspondiente a la tercera jornada de la FA Cup. El juego se disputa en el Tottenham Stadium y comienza a partir de las 11:45hs (CDMX).

Aunque lo habitual es que en las primeras rondas de la FA Cup los equipos de la Premier League no se crucen, este no es el caso. Por desgracia para el encuentro, figuras como Emiliano Martínez y Cristian Romero no están presentes en Aston Villa y Tottenham, respectivamente.

¿Por qué no juegan los argentinos?

Con respecto al portero, ‘Dibu’ Martínez no juega por lesión. El argentino tuvo que ser sustituido en el medio tiempo del partido del miércoles pasado frente a Crystal Palace por molestias en la pantorrilla y no logró recuperarse a tiempo para el juego de este sábado.

Por su parte, ‘Cuti’ Romero no está presente en el partido con Tottenham por suspensión. Si bien el defensa ya no había aparecido en un encuentro luego de ser expulsado el 28 de diciembre ante Liverpool, la Federación anunció este viernes que el argentino recibió un castigo por un juego más por “conducta agresiva” con el árbitro del partido contra los Reds.

Aston Villa tiene un mejor presente que Tottenham y así lo marca la tabla de posiciones de la Premier League en la que se ubican 3° y 14°, respectivamente, pero no deja de ser un duelo parejo y solo uno de los dos equipos avanzará de ronda en la FA Cup.

En síntesis

