Emiliano Martínez podría estar atravesando sus últimos meses en Aston Villa. El portero argentino de 33 años estaba listo para abandonar Birmingham cuando finalizó la pasada temporada y hasta llegó a despedirse de los aficionados con lágrimas en los ojos. Sin embargo, no terminó fichando por otro equipo.

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, se está acercando el Mundial y con ello una nueva ventaja de fichajes. En este contexto, todo apunta a que el Dibu ahora sí cambiará de aires y, según pudo saber Bolavip, tiene sondeos desde la Serie A, más precisamente el Inter de Milán, equipo que tiene como referente a otro jugador importante de la Selección Argentina: Lautaro Martínez.

Ante este panorama, Aston Villa ya se puso manos a la obra para buscar al reemplazante de Martínez. Tal como informó el medio Football Insider, los Villanos pretenden que el sustituto del Dibu sea James Trafford, portero de 23 años del Manchester City.

James Traffford en un partido de Champions League ante Bayer 04 Leverkusen (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

El periodista Pete O’Rourke adelantó que Aston Villa está considerando seriamente hacer una inversión por Trafford y afirmó: “Mucho dependerá de lo que el propio futbolista quiera hacer, si quiere marcharse en busca de jugar regularmente con el primer equipo el próximo verano”.

Es importante mencionar que Trafford fue recomprado por Manchester City en julio de 2025 a cambio de 31 millones de euros tras su gran paso por Burnley. Sin embargo, luego incorporaron a Gianluigi Donnarumma y James quedó relegado. Por eso, Trafford vería con buenos ojos convertirse en el portero titualr del Villa.

Poco protagonismo para James Trafford en la temporada

El guardameta de Manchester City solo ha disputado 11 partidos con el primer equipo en lo que va de la temporada y en cinco de ellos logró dejar su arco en cero.

Publicidad

Publicidad

ver también Cuándo juegan Manchester City vs. Newcastle: día, hora y TV del duelo clave de la Premier League

Trafford no está contento con su situacion y así lo hizo saber luego del duelo ante Salford por FA Cup: “No era lo que esperaba, así que trabajo duro cada día, doy lo mejor en cada oportunidad y espero a ver que pasa. Tengo un contrato que cumplir, pero no sé qué sucederá la próxima temporada“.

En síntesis