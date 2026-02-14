Sigue EN VIVO Real Madrid 1-0 Real Sociedad vía Sky Sports: Gonzalo García abrió el marcador
Vive en directo el duelo entre el Merengue y la Real en el Santiago Bernabéu por la Jornada 24. Previa, goles y todas las incidencias.
12' PT: Real Madrid domina y acecha el arco rival
El conjunto local busca aprovechar el envión del gol tempranero para aumentar la ventaja.
5' PT: GOOOOOOOOOOOL DE REAL MADRID
Sutil definición de Gonzalo García tras un gran centro de Alexander-Arnold desde la derecha.
¡Comenzó el partido!
Real Madrid y Real Sociedad ya se enfrentan en el Bernabéu por LaLiga.
¡Equipos al campo de juego!
Los 22 futbolistas titulares ya se encuentran en el verde césped para el silbatazo inicial.
Únicos equipos invictos de LaLiga en 2026
Real Madrid ganó todos sus partidos de LaLiga en el año, mientras que Real Sociedad ganó cuatro y empató dos.
Real Madrid busca recuperar la cima
Real Madrid está a un solo punto de Barcelona en la tabla de posiciones, por lo que una victoria lo dejaría como líder provisorio a la espera de que el Barça dispute su encuentro con Girona.
La entrada en calor ya está en marcha
Los jugadores de ambos equipos se encuentran en el campo de juego realizando movimientos precompetitivos.
Solo faltan 30 minutos para el comienzo del partido
En media hora rodará el balón en el estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid llegó al estadio
La delegación del equipo local ya está en el Santiago Bernabéu.
¿Cómo llegan los equipos a este partido?
- Real Madrid: 2° en la tabla | Viene de vencer por 2-0 a Valencia de visitante.
- Real Sociedad: 8° en la tabla | Viene de ganar el derbi por 1-0 contra Athletic Club por la ida de las semifinales de la Copa del Rey.
Así forma Real Sociedad
- Remiro
- Aramburu
- Zubeldia
- Jon Martín
- Aihen
- Gorrotxa
- Herrera
- Soler
- Marín
- Oyarzabal
- Wesley
¿Quién es el árbitro del partido?
El juez elegido para impartir justicia en el Santiago Bernabéu fue Francisco José Hernández Maeso.
Kylian Mbappé no será titular
- Courtois
- Alexander-Arnold
- Rüdiger
- Huijsen
- Carreras
- Valverde
- Camavinga
- Tchouameni
- Güler
- Gonzalo García
- Vinícius
¿Cuál fue el resultado la última vez que se enfrentaron?
El antecedente más reciente fue una victoria por 2-1 de Real Madrid en Anoeta, con el valor agregado de que la Casa Blanca jugó con uno menos desde los 3w minutos por la expulsión de Dean Huijsen.
Este encuentro se disputó el 13 de septiembre de 2025 por LaLiga de España.
Tres bajas sensibles en Real Madrid
Jude Bellingham, Rodrygo y Eder Militao no están disponibles para el duelo de este sábado.
¿A qué hora comienza el partido?
El duelo entre Real Madrid y Real Sociedad comienza a las 14:00 hs del centro de México.
¡Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de Real Madrid vs. Real Sociedad!
Abrimos el telón de este atractivo partido de LaLiga de España en el mítico estadio Santiago Bernabéu.