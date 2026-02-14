12:22hs ¿Cuál fue el resultado la última vez que se enfrentaron?

El antecedente más reciente fue una victoria por 2-1 de Real Madrid en Anoeta, con el valor agregado de que la Casa Blanca jugó con uno menos desde los 3w minutos por la expulsión de Dean Huijsen.

Este encuentro se disputó el 13 de septiembre de 2025 por LaLiga de España.