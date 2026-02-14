Es tendencia:
LaLiga

¿Por qué no juegan Kylian Mbappé y Jude Bellingham en Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga?

El centrocampista británico y el atacante francés no aparecen en el equipo titular del Merengue. Conoce los motivos de sus ausencias.

Por Leandro Barraza

© GETTY IMAGESJude Bellingham y Kylian Mbappé no integran el once titular de Real Madrid

Partido clave en el Santiago Bernabéu. Real Madrid recibe a la Real Sociedad por la Jornada 24 de LaLiga de España 2025-26 y lo hace con algunos esperados regresos en la convocatoria, como la de Vinicius, así como también con ausencias de peso.

Entre las bajas más sensibles para Álvaro Arbeloa destacan Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Ambos son titulares indiscutidos habitualmente, pero esta vez no es el caso y uno de ellos ni siquiera fue incluido en la convocatoria.

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Real Sociedad?

Mbappé está ausente en el once titular, pero es una de las alternativas en el banquillo. Kylian acaba de dejar atrás una lesión en su rodilla derecha y Arbeloa optó por no exigirlo tanto tomando en cuenta que se aproxima un importante partido de Champions League.

¿Por qué no juega Jude Bellingham en Real Madrid vs. Real Sociedad?

El mediocampista inglés Jude Bellingham se pierde el duelo ante Real Sociedad en el Santiago Bernabéu por una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda sufrida el pasado 1 de febrero ante Rayo Vallecano.

El momento de la lesión de Jude Bellingham ante Rayo Vallecano (GETTY IMAGES)

Arbeloa le responde a Hansi Flick con una burla tras la goleada de Atlético de Madrid

Además, la prensa de España indicó que su recuperación va más despacio de lo esperado, por lo que podría seguir de baja incluso en el próximo partido de Real Madrid contra el Benfica de José Mourinho por los Playoffs de la UEFA Champions League.

Leandro Barraza
