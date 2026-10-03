Dónde ver EN VIVO Gales vs. Dinamarca por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Apenas una semana después de cruzarse en Copenhague, Gales y Dinamarca se vuelven a ver las caras este domingo 4 de octubre por la Liga de Naciones. La revancha llega rápido y con ambos equipos necesitados de sumar.

Es la fecha 4 del certamen y ninguno de los dos llegó con margen: están empatados en puntos y con el objetivo de despegar en la tabla antes de que el calendario se acorte.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Gales llega con el envión de haber cortado una racha negativa: después de caer con Dinamarca y con Portugal, se repuso con un 2-1 ante Noruega que le devolvió algo de confianza. El equipo galés sabe que el margen de error ya es mínimo si quiere meterse en la pelea del grupo.

Dinamarca, en cambio, viene de un golpe duro: perdió 4-2 con Portugal después de haber goleado justamente a Gales por 2-0 en la fecha anterior. La irregularidad es la marca de los daneses en este arranque de Liga de Naciones, con un triunfo, una derrota ajustada y una goleada en contra en apenas tres presentaciones.

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El historial entre Gales y Dinamarca

El historial entre ambos tiene una diferencia clara: de los 12 partidos jugados, Dinamarca se impuso en 8 y Gales solo pudo ganar 4, sin empates en el medio. La diferencia de gol también habla a las claras del dominio danés, con 18 tantos a favor contra 9 de los galeses.

El antecedente más fresco es justamente el de la semana pasada, cuando Dinamarca se quedó con el duelo 2-0 como local. Gales no le gana a los daneses desde hace varios años y llega a este nuevo capítulo con la obligación de cortar esa historia.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Dinamarca vs. Gales 2-0 UEFA Nations League 26/06/2021 Gales vs. Dinamarca 0-4 UEFA European Championship 16/11/2018 Gales vs. Dinamarca 1-2 UEFA Nations League 09/09/2018 Dinamarca vs. Gales 2-0 UEFA Nations League 19/11/2008 Dinamarca vs. Gales 0-1 Friendlies 09/06/1999 Gales vs. Dinamarca 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1998 Dinamarca vs. Gales 1-2 UEFA European Championship Qualifiers 11/09/1990 Dinamarca vs. Gales 1-0 Friendlies 14/10/1987 Dinamarca vs. Gales 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 09/09/1987 Gales vs. Dinamarca 1-0 UEFA European Championship Qualifiers

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kosovo vs. Austria Domingo 4 de octubre 10:00 13:00 18:00 Irlanda vs. Israel Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Serbia Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Grecia vs. Alemania Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Noruega Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Gales suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Dinamarca suma 3 puntos en el torneo.