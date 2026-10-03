Dónde ver EN VIVO Gales vs. Dinamarca por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Apenas una semana después de cruzarse en Copenhague, Gales y Dinamarca se vuelven a ver las caras este domingo 4 de octubre por la Liga de Naciones. La revancha llega rápido y con ambos equipos necesitados de sumar.
Es la fecha 4 del certamen y ninguno de los dos llegó con margen: están empatados en puntos y con el objetivo de despegar en la tabla antes de que el calendario se acorte.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Gales llega con el envión de haber cortado una racha negativa: después de caer con Dinamarca y con Portugal, se repuso con un 2-1 ante Noruega que le devolvió algo de confianza. El equipo galés sabe que el margen de error ya es mínimo si quiere meterse en la pelea del grupo.
Dinamarca, en cambio, viene de un golpe duro: perdió 4-2 con Portugal después de haber goleado justamente a Gales por 2-0 en la fecha anterior. La irregularidad es la marca de los daneses en este arranque de Liga de Naciones, con un triunfo, una derrota ajustada y una goleada en contra en apenas tres presentaciones.
El historial entre Gales y Dinamarca
El historial entre ambos tiene una diferencia clara: de los 12 partidos jugados, Dinamarca se impuso en 8 y Gales solo pudo ganar 4, sin empates en el medio. La diferencia de gol también habla a las claras del dominio danés, con 18 tantos a favor contra 9 de los galeses.
El antecedente más fresco es justamente el de la semana pasada, cuando Dinamarca se quedó con el duelo 2-0 como local. Gales no le gana a los daneses desde hace varios años y llega a este nuevo capítulo con la obligación de cortar esa historia.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Dinamarca vs. Gales
|2-0
|UEFA Nations League
|26/06/2021
|Gales vs. Dinamarca
|0-4
|UEFA European Championship
|16/11/2018
|Gales vs. Dinamarca
|1-2
|UEFA Nations League
|09/09/2018
|Dinamarca vs. Gales
|2-0
|UEFA Nations League
|19/11/2008
|Dinamarca vs. Gales
|0-1
|Friendlies
|09/06/1999
|Gales vs. Dinamarca
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1998
|Dinamarca vs. Gales
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/09/1990
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|Friendlies
|14/10/1987
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/09/1987
|Gales vs. Dinamarca
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kosovo vs. Austria
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Irlanda vs. Israel
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Serbia
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Grecia vs. Alemania
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Noruega
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Chipre vs. Letonia
|Lunes 5 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Armenia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Suecia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Hungría
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Turquía
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Bélgica
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Gales suma 3 puntos en el torneo.
- Dinamarca suma 3 puntos en el torneo.