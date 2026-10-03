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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Gales vs. Dinamarca por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Wales vs. Denmark, Liga de Naciones
Wales vs. Denmark, Liga de Naciones

Apenas una semana después de cruzarse en Copenhague, Gales y Dinamarca se vuelven a ver las caras este domingo 4 de octubre por la Liga de Naciones. La revancha llega rápido y con ambos equipos necesitados de sumar.

Es la fecha 4 del certamen y ninguno de los dos llegó con margen: están empatados en puntos y con el objetivo de despegar en la tabla antes de que el calendario se acorte.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Gales llega con el envión de haber cortado una racha negativa: después de caer con Dinamarca y con Portugal, se repuso con un 2-1 ante Noruega que le devolvió algo de confianza. El equipo galés sabe que el margen de error ya es mínimo si quiere meterse en la pelea del grupo.

Dinamarca, en cambio, viene de un golpe duro: perdió 4-2 con Portugal después de haber goleado justamente a Gales por 2-0 en la fecha anterior. La irregularidad es la marca de los daneses en este arranque de Liga de Naciones, con un triunfo, una derrota ajustada y una goleada en contra en apenas tres presentaciones.

El historial entre Gales y Dinamarca

El historial entre ambos tiene una diferencia clara: de los 12 partidos jugados, Dinamarca se impuso en 8 y Gales solo pudo ganar 4, sin empates en el medio. La diferencia de gol también habla a las claras del dominio danés, con 18 tantos a favor contra 9 de los galeses.

El antecedente más fresco es justamente el de la semana pasada, cuando Dinamarca se quedó con el duelo 2-0 como local. Gales no le gana a los daneses desde hace varios años y llega a este nuevo capítulo con la obligación de cortar esa historia.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Dinamarca vs. Gales2-0UEFA Nations League
26/06/2021Gales vs. Dinamarca0-4UEFA European Championship
16/11/2018Gales vs. Dinamarca1-2UEFA Nations League
09/09/2018Dinamarca vs. Gales2-0UEFA Nations League
19/11/2008Dinamarca vs. Gales0-1Friendlies
09/06/1999Gales vs. Dinamarca0-2UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1998Dinamarca vs. Gales1-2UEFA European Championship Qualifiers
11/09/1990Dinamarca vs. Gales1-0Friendlies
14/10/1987Dinamarca vs. Gales1-0UEFA European Championship Qualifiers
09/09/1987Gales vs. Dinamarca1-0UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kosovo vs. AustriaDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Irlanda vs. IsraelDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Países Bajos vs. SerbiaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Grecia vs. AlemaniaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Portugal vs. NoruegaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Rumania vs. SueciaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. PoloniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. HungríaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Irlanda del Norte vs. GeorgiaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Italia vs. TurquíaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. BélgicaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Gales suma 3 puntos en el torneo.
  • Dinamarca suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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