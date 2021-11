Conoce todos los detalles de la transmisión de Brooklyn Nets vs. Orlando Magic por la temporada regular de la NBA 2021/22 con Kevin Durant y James Harden.

Brooklyn Nets vs. Orlando Magic EN VIVO ONLINE por la NBA: hora, canal de TV y streaming con Kevin Durant y James Harden

Brooklyn Nets vs. Orlando Magic serán rivales este miércoles 10 de noviembre en un interesante duelo por la temporada regular de la NBA. El encuentro se llevará a cabo en el Amway Center y NO será televisado en Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos irá por YES Network y Bally Sports Florida. Además, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass.

Los Nets de Kevin Durant y James Harden se encuentran sextos en la Conferencia Este con siete victorias y cuatro derrotas, mientras que el Magic se ubica anteúltimo con un récord de 3-8.

PROBABLES ALINEACIONES:

En cuanto a las posibles alineaciones, si bien aún no están confirmadas, Brooklyn arrancaría con James Harden, Joe Harris, Bruce Brown, Kevin Durant y Blake Griffin.

Orlando, en tanto, iría con Cole Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner, Wendell Carter y Mo Bamba.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Brooklyn Nets vs. Orlando Magic?

El partido deBrooklyn Nets vs. Orlando Magic por la NBA será este miércoles 10 de noviembre en el Amway Center.

Horario del partido según cada país:

España: 01:00 horas (jueves)

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Puerto Rico: 20:00 horas

República Dominicana: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

México: 18:00 horas

Costa Rica: 18:00 horas

Estados Unidos: 16:00 PT/ 19:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: sin TV

Estados Unidos: YES Network y Bally Sports Florida

Streaming: NBA League Pass