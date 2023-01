El partido de las Estrellas: datos y curiosidades asombrosas del NBA All Star Game

La historia del All-Star Game de la NBA tiene muchísimos capítulos y situaciones vividas que hacen de este fin de semana un imperdible dentro del calendario. En 2023, la cita será en Salt Lake City, misma ciudad que recibió al evento hace treinta años atrás. Será la 72° edición del partido que reúne a las principales figuras de la liga de básquetbol más competitiva del mundo.

Pero, antes de meternos de lleno en lo que va a pasar el próximo 19 de febrero en el Vivint Smart Home Arena de Utah, miramos hacia atrás para buscar datos y curiosidades a lo largo de su rica historia. Por eso, en Bolavip ahora te proponemos hacer un recorrido por un momento único del deporte anual: El partido de las estrellas.

Las primeras estrellas

El 2 de marzo de 1951 se realizó en Boston la edición debut del All Star Game. En esos tiempos, el Fútbol Americano y el Béisbol eran los deportes más importantes en Estados Unidos y la idea fue promulgada por el publicista Haskell Cohen y el fundador de los Celtics, Walter Brown. Fue tan innovadora la idea que se vendieron más de 10 mil entradas, cifra que triplicó la cantidad de tickets que se vendían en los partidos de la temporada regular. El Este se quedó con la victoria por 111-94. El primer MVP fue Ed Macauley con 20 puntos.

Locales en LA

Si bien, el Juego de las Estrellas ha recorrido todo el país, a lo largo y a lo ancho, la ciudad californiana es la que más veces recibió al evento de las figuras de la liga, con 6 ediciones. La última fue en 2019. En el ranking de visitas, le sigue New York, que lo organizó en cinco oportunidades, mientras que Boston y Philadelphia lo hicieron en cuatro oportunidades.

Alto goleo

Una tendencia que se viene acentuando en los últimos años. En 2017 y 2016 se establecieron las dos mejores marcas de la historia en cuanto a puntos combinados entre los dos equipos. La más alta se dio en la edición de 2017: 374 puntos (Oeste 192 - Este 182) y el año anterior ya habían estado cerca con 369 puntos (Oeste 196 - Este 173). En ambos partidos, además, el Oeste selló el récord de más puntos para un equipo.

Mayores presencias

Hasta el momento, quienes más partidos disputó en el All-Star son Kareem Abdul-Jabbar y LeBron James con 18 apariciones. Pero el actual jugador de Los Ángeles Lakers superará este récord con su presencia en la edición de 2023. Los siguen en la lista de mayores presencias, Tim Duncan y Kobe Bryant con 15 participaciones.

El jugador franquicia

El base actualmente de Phoenix Suns, Chris Paul, hizo historia al convertirse en el jugador en ser seleccionado al All Star Game con cuatro franquicias diferentes. En el caso de Paul, lo logró con los New Orleans Hornets -hoy, Pelicans-, Los Ángeles Clippers, Oklahoma City Thunder y también con los Suns. Esto ya lo habín conseguido Karl Malone, con Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Wizards y Atlanta Hawks y Shaquille O'Neal con Orlando Magic, Los Ángeles Lakers, Miami Heat y los Suns.

Estadio lleno

Características especiales transformaron al All Star Game de 2010, en la edición record hasta el momento. Esa vez, se utilizó el Cowboys Stadium de Dallas, que permitió albergar una cifra impresionante de espectadores. Según los datos oficiales, 108.713 personas disfrutaron del partido desde las tribunas de un estadio de fútbol americano, lo que impuso así una marca histórica para el Juego de las Estrellas.

Salto entre hermanos

El 15 de febrero de 2015, dos hermanos se enfrentaron por primera vez en la historia del All Star Game: los españoles Pau y Marc Gasol, representantes de la Conferencia Este (Chicago Bulls) y Oeste (Memphis Grizzlies), respectivamente. Y no solo se dio que ambos fueron titulares en sus respectivos equipos, sino también que protagonizaron el salto inicial, dejando así una imagen icónica para la historia del evento.

Premios compartidos

Es cierto que el evento se caracteriza por tener, casi siempre, una figura destacada en cada edición. Pero al contar con tantas estrellas jugando al mismo tiempo, hay veces que es difícil premiar a un solo jugador. En cuatro oportunidades el premio MVP del All-Star Game fue compartido por dos jugadores. En 1959, los ganadores fueron Elgin Baylor y Bob Pettit, en 1993 se lo quedaron Karl Malone y John Stockton, en 2000 lo compartieron Tim Duncan y Shaquille O'Neal y en 2009 fue para Kobe Bryant y Shaquille O'Neal.

Los 50 mejores

Para el All Star Game 1997, que coincidió con el aniversario 50 de la NBA, se convocó a los 50 mejores jugadores de la historia, que habían sido seleccionados meses antes mediante una votación que incluyó a periodistas, ex jugadores, entrenadores y managers. Solo no estuvieron presentes tres de ellos: Pete Maravich, que había fallecido en 1988; Shaquille O’Neal, que se recuperaba de una lesión en su rodilla, y Jerry West, que tenía programada una operación de oído.

Máximo anotador

Sobran las figuras que sobresalieron a lo largo de la historia del evento. Pero en cuanto a números, en 2017 Anthony Davis protagonizó un show increíble al convertir 52 puntos y, de esa manera, romper un récord que tenía más de medio siglo. Con esa cifra, el ahora jugador de Los Ángeles Lakers superó los 42 tantos convertidos por Wilt Chamberlain en la edición del All Star Game 1962. En la edición pasada, Stephen Curry estuvo cerca del record al alcanzar los 50 puntos.

Experiencia y juventud

La NBA atraviesa un presente de renovación de talento que no para. Tal es así que la edición 2022 tuvo a varios de los fenómenos jóvenes de la competición, como Luka Doncic, Jayson Tatum, Donovan Mitchell, Trae Young, Ja Morant, LaMelo Ball, Darius Garland y Dejounte Murray. Los más juveniles en formar parte son un trío de históricos: Kobe Bryant (19 años, 169 días), LeBron James (20 años, 52 días) y Magic Johnson (20 años, 173 días). Mientras que, el más veterano fue Kareem Abdul-Jabbar, con sus 41 años y 302 días en la edición 1989.

MVP extranjero

En el All Star Game 2021, Giannis Antetokounmpo se convirtió en el primer jugador no estadounidense en quedarse con el MVP. El griego, gran figura de los últimos tiempos, fue merecedor del premio tras completar una planilla con 35 puntos, siete rebotes y tres asistencias en apenas 19 minutos. Semanas más tarde se iba a coronar campeón de la NBA con Milwaukee Bucks.

Basquetbolista bailarín

Shaquille O’Neal se quedó con el MVP del All Star Game en tres oportunidades. Sin embargo, su última presentación en el Juego de las Estrellas, en 2007, no solo es recordada por el premio conseguido, sino también por el excéntrico baile de presentación que hizo junto a LeBron James y Dwight Howard. Incluso se animó a imitar pasos de breakdance y dar giros en el suelo.

Los sobresalientes

Las performances en un partido de basquetbol se dividen en tres categorías: Puntos, Rebotes y Asistencias. En el caso del All Star, en la cima del ranking de estos rubros, sobresalen las máximas estrellas de la historia de la liga. En cuanto a anotaciones, LeBron James supera a Kobe Bryant y Michael Jordan -y tiene la posibilidad de seguir estirando su ventaja-. El enorme Wilt Chamberlain es el máximo reboteador, lo siguen Bob Pettit y Kareem Abdul-Jabbar. El mayor reboteador es Chris Paul, que superó a Magic Johnson en el primer lugar.

Cambios de formato

Más allá que las características del evento se mantengan a través del tiempo, el habitual formato del Este versus el Oeste, tuvo sus modificaciones. A partir de 2018, las reglas cambiaron y se eligen a dos capitanes (en 2022 fueron LeBron James y Kevin Durant) que luego seleccionan a sus compañeros de equipo en un Draft.

Los más votados

En la edición 2023, los participantes en el partido de las estrellas se deciden en un 50 % dependiendo de los votos de los aficionados, mientras que los jugadores y los medios seleccionados pesan un 25 % cada uno en el resultado final. LeBron James y Kevin Durant se mantienen al frente en las preferencias respectivamente del Oeste y del Este.

Récord juvenil

En 2006, un joven LeBron James, quien aún tenía un largo camino por recorrer antes de convertirse en leyenda, estableció un récord al obtener el MVP del All Star Game con apenas 21 años y 55 días. Esa noche, aportó 29 puntos (máximo anotador de la Conferencia Este, que ganó 122-110), brindó dos asistencias y capturó seis rebotes.

Homenaje a Kobe

El All Star Game 2020 estuvo repleto de homenajes a Kobe Bryant, que había fallecido apenas tres semanas antes del espectáculo, en un accidente de helicóptero. No solo se cambió el formato del partido, que aún se mantiene vigente (en el último cuarto, se establece un objetivo de 24 puntos, en honor al número que usaba Kobe), sino que también se estamparon parches especiales en las camisetas, se utilizó el número 24 en todas las musculosas del Team Giannis y, además, Magic Johnson le dedicó un discurso cargado de emoción.

Regreso Mágico

Después de una temporada sin disputar la NBA tras descubrir que era portador del VIH Sida, el mítico Magic Johnson fue votado por el público para estar presente en el All Star Game de Orlando de 1992. Allí, el legendario base de Los Ángeles Lakers no solo consiguió una victoria, sino que también se quedó con el MVP por haber aportado 25 puntos y nueve asistencias. El talento seguía intacto.

El último baile

En 2003, Michael Jordan disputó su último All Star Game. Había regresado a la competencia en 2001 para jugar en Washington Wizards. Luego de que Vince Carter le cediera su lugar en el quinteto inicial, se convirtió en el basquetbolista de mayor edad en ser titular en el Juego de las Estrellas, con 39 años y 357 días. En el cierre del partido, anotó un doble con su típico salto hacia atrás para alejarse de su marcador, en lo que fue su último tiro en esta cita emblemática.