Milwaukee Bucks vs. New York Knicks serán rivales este miércoles 10 de noviembre en un interesante duelo por la temporada regular de la NBA. El encuentro se llevará a cabo en el Madison Square Garden y NO será televisado en Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos irá por MSG Networks. Además, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass.

Los Knicks de Julius Randlese encuentran séptimos en la Conferencia Este con seis victorias y cuatro derrotas, mientras que los Bucks de Giannis Antetokounmpo se ubican novenos con un récord de 5-6.

PROBABLES ALINEACIONES:

En cuanto a las posibles alineaciones, si bien aún no están confirmadas, Milwuakee arrancaría con Jrue Holiday, George Hill, Grayson Allen, Giannis Antetokounmpo y Bobby Portis.

New York, en tanto, iría Kemba Walker, Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle y Mitchell Robinson (en duda).

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Milwaukee Bucks vs. New York Knicks?

El partido deMilwaukee Bucks vs. New York Knicks por la NBA será este miércoles 10 de noviembre en el Madison Square Garden.

Horario del partido según cada país:

España: 01:30 horas (jueves)

Argentina: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Puerto Rico: 20:30 horas

República Dominicana: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

México: 18:30 horas

Costa Rica: 18:30 horas

Estados Unidos: 16:30 PT/ 19:30 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: sin TV

Estados Unidos: MSG Networks

Streaming: NBA League Pass