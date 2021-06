Juego 2 | Ver Brooklyn Nets vs Milwaukee Bucks EN VIVO por los NBA Play-Offs | Semifinales de Conferencia Este

Los Nets recibirán a los Bucks HOY lunes 7 de junio en el Barclays Center por el segundo partido correspondiente a las semifinales de los Playoffs de la Conferencia Este. En un duelo entre dos de los favoritos al título, la franquicia de Brooklyn buscará hacer valer su localía y duplicar la ventaja antes de viajar a Milwaukee. El partido será transmitido EN VIVO por TNT para Estados Unidos y no contará con transmisión en Latinoamérica, pero podrá ser visto EN DIRECTO ONLINE vía NBA League Pass.

Los Nets cuentan con uno de los Big Three mas temibles de la historia. Con James Harde, Kyrie Irving y Kevin Durant, la franquicia de Brooklyn no tuvo mayores complicaciones para dejar en el camino a los Boston Celtics, por eso es una de las grandes candidatas al título y deberá demostrarlo haciendo valer su ventaja de local frente a otro de los favoritos.

Los Bucks llevan el saco de candidatos hace unos años gracias a un miembro del roster: Giannis Antetokounmpo. El griego dos veces MVP es una de las máximas figuras de la NBA y así lo demostró en la serie ante los Miami Heat a quienes barrieron en 4 partidos. Ahora la franquicia buscará robarle la ventaja de localía para cerrar la serie en casa.

El primer partido entre ambas franquicias, disputado en el Barclays Center, finalizó con victoria de los locales por 115-107 en un gran partido de Kevin Durant que anotó 29 puntos y aportó 10 rebotes.

Posibles Formaciones:

Si bien todavía no se ha confirmado, los Nets iniciarían con Kyrie Irving, Joe Harris, Bruce Brown, Kevin Durant y Blake Griffin. James Harden aún no se ha recuperado de su lesión, por lo que lo mas probable es que no participe del encuentro.

Por su parte, la franquicia de Milwaukee Bucks saltaría a la cancha con Jrue Holiday, K. Middleton, P.J. Tucker, G. Antetokounmpo y Brook Lopez.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Brooklyn Nets vs Milwaukee Bucks?

El partido de Brooklyn Nets vs Milwaukee Bucks por la NBA será HOY lunes 7 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, New York.

Horario del partido según cada país:

España: 01:30 horas (martes)

Argentina: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 19:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

República Dominicana: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos: 16:30 PT/ 19:30 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: Sin TV

Estados Unidos: TNT

Streaming: NBA League Pass

