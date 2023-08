Anthony Davis: Uno de los jugadores más completos de la NBA según ex leyenda de la liga

La búsqueda del jugador más completo en la NBA es constante. Sin embargo, cuando una ex leyenda de la liga se pronuncia sobre quién ocupa ese trono, las palabras llevan un peso especial. Así, Anthony Davis ha sido catalogado como uno de los que forman parte de esa categoría por ni más ni menos que Kevin Garnett.

Garnett dejó su huella en la NBA con su intensidad, por ello, no elogia a la ligera. Ahora, para colocar a Davis como uno de los más completos afirmó que puede hacer todo lo que Nikola Jokic y Joel Embiid hacen, reconociendo la versatilidad en ambos extremos de la duela, pues recordemos que perfectamente, puede atacar y defender, donde sus rebotes ofensivos y defensivos son vitales para Los Angeles Lakers.

Además, la comparación con Jokic y Embiid es intrigante en sí misma, ya que ambos son considerados dos de los mejores en sus respectivas posiciones: centro. Por ello, Garnett sugiere que Davis combina estas cualidades en su juego para ser uno de los más excepcionales en los tabloncillos norteamericanos.

Anthony Davis: ¿MVP?

La declaración de Garnett no es exageración. Davis ha demostrado su valía en varias temporadas con jugadas en la pintura, defensivas y ofensivas. Además, su destreza en defensa lo colocan como uno de los mejores al momento de bloquear tiros y robar balones.

Por si fuera poco, Garnett mencionó sel potencial de Anthony Davis para ser el MVP, elevando las expectativas sobre la pieza más clave y vital de Los Angeles Lakers, aunque, todo dependerá de que pueda tener una temporada sana, pues todos sabemos que AD es propenso a lesionarse con frecuencia.

“AD puede hacer todo lo que Jokic hace, todo lo que Embiid hace. Espero que sea el MVP, si no este año, el próximo”, aseguró Kevin Garnett Ticket and The Truth