Dura realidad: Michael Jordan no iría a la boda de su hijo con la ex de Scottie Pippen

El mundo de la NBA se volvió a sacudir por Michael Jordan. Uno de los hijos de MJ, Marcus Jordan, confesó que estaba pensando en casarse con la ex de Scottie Pippen, Larsa, y ya se conoció si la leyenda de Chicago Bulls iría a la polémica boda.

De entrada, Jordan gritó un contundente “no” cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con el romance entre su hijo y Larsa Pippen. Marcus aclaró que su padre lo había dicho en broma, pero después volvió a encender la polémica cuando anunció que estaban buscandos destinos para casarse con la exesposa de Pippen.

Ahora, llegó el momento de dejar todo claro. Larsa confesó en su podcast ‘Ansiedad de Separación’ que “recibí 100 llamadas y mensajes de texto. La gente nos felicitaba y yo decía: Estoy muy emocionado. Pero no, no estamos comprometidos“. ¡Oh, oh! ¿Y entonces qué fue lo que dijo el hijo de Michael Jordan?

Dura realidad: Jordan no iría a la boda de su hijo con la ex de Scottie Pippen

“Creo que respondí de una manera descarada y les dije: ‘Saben, estamos buscando una ubicación y está en proceso'”, reveló Marcus Jordan en el podcast ‘Ansiedad de Separación’. Luego, Larsa Pippen agregó que “creo que lo único que realmente se nos ocurrió es que queremos una boda de destino. Eso es lo único de lo que hemos hablado”. ¡Y la bomba sobre MJ estaba por llegar!

Una de las preguntas que le hicieron a la ex de Scottie Pippen durante su podcast fue que si se casaría en un reality show y mirando al hijo de Jordan respondió: “No creo que tus padres vendrían”. La dura realidad…

¿Cuántos títulos ganó Michael Jordan en la NBA?

‘Air’ jugó por 15 temporadas, llegó a seis finales y estuvo en dos equipos: Chicago Bulls y Washington Wizards. A la hora de disputar la gran final, Michael Jordan ganó seis títulos en la NBA y terminó invicto cada vez que disputó una serie por el trofeo Larry O’Brien.

¿Cuántas veces se retiró Michael Jordan de la NBA?

No una, ni dos. La leyenda de Chicago Bulls mantuvo la llama encendida de querer ser jugador hasta la temporada 2002-03 con dos retiros no definitivos antes de la decisión final. Michael Jordan se retiró tres veces de la NBA: 6 de octubre de 1993 con Chicago Bulls, 13 de enero de 1999 con el mismo equipo y 16 de abril de 2003 con Washington Wizards.