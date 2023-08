De ser considerados como uno de los mejores dúos en la historia de la NBA a ser protagonistas de uno de los romances más polémicos en todo Estados Unidos. La exesposa de Scottie Pippen piensa casarse con uno de los hijos de Michael Jordan y un analista experto no dudó en acabarla.

¡Uh! Lo que al principio era una simple amistad según lo confirmó la misma Larsa Pippen, terminó como un romance confirmado en el que ya suenan las campanas de boda. ¿Qué opina de todo esto la leyenda de Chicago Bulls? En principió, MJ desaprobó la polémica relación entre Marcus y la exesposa de Scottie.

A pesar de que Larsa Pippen había dicho que Michael Jordan le dio la bendición a la relación con Marcus Jordan, ‘Air’ se hizo viral en un video en el que respondió “no” cuando le preguntaron si aproba el romance de uno de sus hijos con la expareja de Scottie Pippen. Ahí no iba a parar todo, ya que hasta de matrimonio se habla.

Acaban a la ex de Pippen por querer casarse con el hijo de Jordan: ‘Ni siquiera le importó’

En medio del misterio sobre si Michael Jordan aprueba o no la relación de su hijo con Larsa Pippen, Marcus Jordan sorprendió y el 16 de agosto de 2023 le dijo al portal TMZ Sports que “estamos buscando una ubicación“ cuando le preguntaron si pensaba cansarse con la ex de Pippen. Toda esta situación hizo explotar al famoso analista de la NBA, Stephen A. Smith.

“A la ex señora Pippen no le importaba. De hecho, ni siquiera le importó lo suficiente como para preguntarme por qué todavía tiene su apellido, Pippen. ¿Por qué no lo ha cambiado? Dale a la gente la oportunidad de olvidar que eras la esposa de Scottie Pippen”, dijo Smith en el programa First Take (Primera Toma), de ESPN.

¿Cuántos títulos ganó Michael Jordan en la NBA?

‘Air’ jugó por 15 temporadas, llegó a seis finales y estuvo en dos equipos: Chicago Bulls y Washington Wizards. A la hora de disputar la gran final, Michael Jordan ganó seis títulos en la NBA y terminó invicto cada vez que disputó una serie por el trofeo Larry O’Brien.

¿Cuántas veces se retiró Michael Jordan de la NBA?

No una, ni dos. La leyenda de Chicago Bulls mantuvo la llama encendida de querer ser jugador hasta la temporada 2002-03 con dos retiros no definitivos antes de la decisión final. Michael Jordan se retiró tres veces de la NBA: 6 de octubre de 1993 con Chicago Bulls, 13 de enero de 1999 con el mismo equipo y 16 de abril de 2003 con Washington Wizards.