No han debutado en la temporada NBA 2023-24 y ya empezó la polémica. Golden State Warriors firmó como refuerzo estelar a Chris Paul y de inmediato llegó la pregunta del millón de dólares: ¿Está dispuesto a empezar desde la banca? CP3 habló al respecto y dio pie a que se planteara una idea que sacuda a toda la liga: Stephen Curry iniciando como suplente los partidos.

¿Cómo? Sí, un analista experto lo propuso a raiz de la respuesta de Paul sobre si estaba dispuesto a salir desde la banca en los Warriors. CP3 lleva 18 temporadas en la NBA y en los 1.214 partidos que ha disputado hasta el comienzo de la temporada 2023-24 nunca inició como suplente. Desde aquí empezó a nacer la idea de prescindir de Curry en el quinteto titular para darle ese lugar al refuerzo estrella de Golden State.

“¿Estás entrenando?”, le respondió Chris Paul al periodista que le preguntó si estaba dispuesto a empezar como suplente en Golden State Warriors. La molestia de CP3 fue evidente y continuó diciendo que “todavía no sé cuál será la situación. Así que creo que eso será algo que debamos resolver una vez que nos pongamos en marcha (…) Esa será una conversación para nosotros cuando comience el campamento. Sí, Steve (Kerr) y yo hemos hablado y todo eso, y eso no es algo de lo que sería como: ‘Estás comenzando o saliendo de la banca’. Vamos a descifrar todo eso”.

La idea que sacude a la NBA: Curry, desde la banca en Warriors por la llegada de CP3

Luego de las palabras de Chris Paul, Matt Steinmetz, de la emisora ‘95.7 The Game (El Juego)’ planteó la idea que sacudió a toda la NBA: “No digo que deban hacerlo. No estoy diciendo: ‘Si no lo hacen, están equivocados’. No estoy diciendo eso, en absoluto. Lo siento, Área de la Bahía, pero ¿sabes lo que flotaba en mi cúpula? ¿Qué pasa si lo mejor para el equipo es que Steph Curry salga de la banca?”. La polémica explicación llegaría en 3, 2, 1…

Bajo la premisa que Curry jugaría casi los mismos minutos como si empezara de titular y que ‘El Chef’ no tiene el mejor de los rendimientos durante el primer cuarto porque inicia jugando como base, Steinmetz argumentó que sería una buena idea comenzar con Paul como titular en lugar de Steph porque “pondría a Klay (Thompson) en marcha de inmediato, colocaría a (Andrew) Wiggins en marcha de inmediato. Jugaría 6 o 7 minutos y saldría, y ahora Curry entra en el juego y como viene de la banca, es agresivo. Y ahora al final de nuestro primer cuarto, dice que Curry jugó 6 o 7 minutos, pero metió 5 o 6 tiros desde el principio”.