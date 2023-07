La vida te da sorpresas, sorpresas te da la… Una de las historias más curiosas en la historias de la NBA la protagonizó el refuerzo estrella de Golden State Warriors para la temporada 2023-24. Cuando todo estaba listo para que fuera jugador de Los Angeles Lakers, la liga negó el intercambio y unos años después terminó en los Dubs.

¿Cómo? Bolavip te explica todo. David Stern era el comisionado de la NBA en 2011 y a la vez era el dueño mayoritario de New Orleans Hornets, hoy en día Charlotte Hornets. Ojo con este dato, va a ser fundamental en el final de la historia. La estrella del equipo del máximo dirigente de la liga dijo que no iba a seguir en la franquicia, y en vísperas que no se fuera sin dejar nada a cambio, se empezó a cocinar a fuego lento un triple intercambio.

Era el 8 de diciembre de 2011 cuando los equipos ya tenían listo el comunicado oficial para dar a conocer el siguiente intercambio (sin incluir picks del Draft):

Houston Rockets recibe a Pau Gasol de los Lakers.

de los Lakers. New Orleans Hornets recibe a: Lamar Odom de Lakers y a Kevin Martin, Luis Scola y Goran Dragic de Rockets.

Los Angeles Lakers recibe a Chris Paul de Hornets.

Cuando a David Stern, comisionado de la NBA, le preguntaron en el programa radial Sports Business Radio Road Show por qué había cancelado el intercambio para que Chris Paul llegara a los Lakers, la respuesta fue contundente: “Te voy a corregir el lenguaje: ¿Qué ‘cancelación’? El GM (Dell Demps) no estaba autorizado para hacer ese intercambio. Y actuando en nombre de los propietarios, decidimos no hacerlo. Yo era un representante de propietario. No había nada que ‘anular’. Simplemente nunca se hizo”.

La NBA le negó la llegada a Lakers y terminó firmando con los Warriors

Pasaron casi 12 años desde aquella historia en la que la NBA le negó la llegada a Chris Paul a Los Angeles Lakers y… ¿Cómo terminó todo? Golden State Warriors publicó la primera foto de CP3 con la camiseta de los Dubs, escribieron que “alerta del Warrior más reciente. Por favor denle la bienvenida” y hasta se dio a conocer el primer video junto a Stephen Curry en la Liga de Verano 2023.