De ser uno de sus enemigos deportivos más reconocidos a llevar sus colores desde la temporada NBA 2023-24. Chris Paul es el refuerzo estrella de Golden State Warriors, y frente a las diferencias que tuvo en el pasado con Draymond Green, no dudó en responder si le gustaría que regresara a los Dubs. ¡Mensaje para Stephen Curry y Klay Thompson!

Los Warriors decidieron enviar a Jordan Poole, Ryan Rollins, Patrick Baldwin Jr., un pick de primera ronda del Draft 2030 y una selección de segunda ronda del Draft 2027, con destino a Washington Wizards. Golden State recibió a cambio a un 12 veces All-Star como lo es Paul. De inmediato, resurgieron los choques de CP3 contra jugadores de Golden State y Green, como era de esperarse, dijo presente.

Draymond Green dijo el podcast All The Smoke (Todo el Humo) del 23 de abril de 2020 que “no me gusta CP en absoluto, no tenemos una buena relación en absoluto. Pero respeto su empuje y respeto su coeficiente intelectual: es muy inteligente.“. Aún sin definirse el regreso del compañero estelar de Stephen Curry, Chris Paul fue consultado sobre esta situación y su respuesta fue contundente.

Paul ya había reaccionado a la llegada a los Warriors en el programa NBA Today (Hoy), de ESPN, al decir que “estoy muy entusiasmado por estos muchachos, saben de lo que se trata, han estado allí (en Finales), han ganado una y otra vez. Estoy contento de ser parte de este proceso”. Sin embargo, sobre el tema de Green no se había pronunciado. ¡Llegó la hora de romper el silencio al respecto!

Chris Paul responde si quiere que Draymond Green regrese a Warriors

Draymond Green no usó la opción jugador para seguir con Golden State Warriors en la temporada NBA 2023-24 a cambio de más de US$27.5 millones y será agente libre desde las 18:00 ET del viernes 30 de junio. A Chris Paul le preguntaron en un evento de la marca Fanatics sobre si le gustaría que Green regrese a los Dubs y la respuesta fue contundente: “Absolutamente”. Las diferencias, al parecer, quedaron a un lado.