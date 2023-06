Se necesitaba un cambio en el vestuario, pero… ¿Así de drástico? Golden State Warriors decidió salir de Jordan Poole con un polémico intercambio en el que recibieron a Chris Paul. Stephen Curry no había hablado sobre el tema, pero llegó el momento de escuchar la palabra más esperada en el mundo de la NBA.

Paul es un viejo conocido para los Warriors por las mil y una batallas que han tenido en la NBA. Tan picante han sido los encuentros contra Golden State que CP3 engañó a Steve Kerr, despertó una mala relación en Draymond Green y hasta generó que Curry lo provocara con épico trash talk (charla basura).

Giro de 180 grados, ahora serán compañeros y hasta tendrán la posibilidad de conformar un Big-4 para poner temblar a toda la NBA. El primer en hablar sobre la llegada a Golden State Warriors fue Chris Paul, quien sostuvo que “siempre es un proceso nuevo cuando te vas a un nuevo equipo. Lo he hecho varias veces, pero definitivamente estoy entusiasmado con esto porque estos muchachos saben de qué se trata. Han estado allí. Han ganado una y otra vez, así que estoy contento de ser parte de ese proceso”.

Curry rompe el silencio sobre la llegada de Chris Paul como refuerzo de Warriors

En un artículo publicado por Anthony Slater en el portal The Athletic, Stephen Curry no ocultó la sorpresa sobre la llegada de Chris Paul como refuerzo para Golden State Warriors y también destacó de lo que es capaz de hacer el 12 veces All-Star en un equipo como los Dubs. ¡Oh, oh!

“Si me preguntabas hace 6 meses si esto era algo que podía pasar, probablemente la respuesta sería que no (…) Cada equipo al que va CP se vuelve mejor… Y nosotros vamos a intentar ganar el otro año, así que CP puede ayudarnos hacer eso”, le dijo Curry sobre Paul al portal The Athletic.