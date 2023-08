Los Angeles Lakers estuvo a punto de perder a LeBron James luego de que ‘El Rey’ se sintiera tan frustrado que especuló con el retiro por ser barrido 0 a 4 en las Finales de la Conferencia Oeste. Por ese motivo, no hay que desaprovechar otra temporada más sin darle la posibilidad a Bron de pelear por un título NBA. Una estrella sería la apuntada para lograr este objetivo.

¡Oh, oh! En los Playoffs 2023, las estrellas de la NBA empezaron a llegar al estadio Crypto.com Arena para ver los juegos de los Lakers. Kyrie Irving fue una de ellas, pero al fin de cuentas no se concretó su llegada al equipo de Los Ángeles y jugará en Dallas Mavericks. Las miradas empezarían a apuntar a un dos veces All-Star.

Otro nombre que empezó a sonar con fuerza para Los Angeles Lakers fue el de Kyle Lowry, pero el campeón de la NBA en 2009 se decantó por ir a Miami Heat, ya llegó a unas Finales y le queda un año de contrato. Fue otro base que despertó el interés para juntarlo con LeBron James y faltaba por descartar uno más antes de llegar al protagonista de esta historia.

Rumores NBA: La bomba de Lakers para darle a LeBron una estrella de la liga

Después de muchos idas y vueltas, Damian Lillard le pidió un intercambio a Portland Trail Blazers para salir del equipo, pero todo parece indicar que la oportunidad de jugar en Los Angeles Lakers ya pasó luego de que tuviera una conversación al respecto con LeBron James para el inicio de la temporada 2021-22. ¿Y entonces cuál sería la bomba del equipo californiano? Bolavip te la cuenta.

“Los Lakers han perseguido a otros bases estrella, incluidos Damian Lillard, Kyle Lowry y Kyrie Irving. Incluso en este verano, había algunos en la organización, incluido James, que todavía tenían interés en perseguir a Irving, aunque la directiva finalmente priorizó la continuidad. Trae Young ha estado durante mucho tiempo en el radar de Los Ángeles, dependiendo de cómo se desarrolle su situación en Atlanta”, publicó Jovan Buha, del portal The Athletic.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).