La inversión en criptomonedas ha sido una tendencia creciente en los últimos años, atrayendo la atención de celebridades y personalidades influyentes. Sin embargo, no está exenta de riesgos. Justamente, así lo han experimentado el legendario ex mariscal de campo de la NFL, Tom Brady, y su ex esposa, la supermodelo Gisele Bündchen, pues ambos sufrieron grandes pérdidas en su patrimonio neto después de invertir en la criptomoneda FTX.

Según informa Dov Kleiman, reportero de la NFL, el siete veces campeón del Super Bowl $30 millones, mientras que Bündchen perdió $18 millones. El colapso de la criptomoneda FTX en el año pasado dejó a Brady y Gisele con importantes pérdidas financieras, pues en ese momento, aún como pareja, perdieron un total de $48 millones de forma combinada debido a sus inversiones.

Las criptomonedas son conocidas por su volatilidad y riesgo inherente, por ello, la situación no fue diferente en el caso de FTX. Aunque Brady y Bündchen se unieron a la ola de inversión con la esperanza de obtener beneficios significativos, la caída del valor resultó en pérdidas sustanciales para la pareja.

Lecciones aprendidas y perspectivas futuras

La experiencia de Tom Brady y Gisele Bündchen en la inversión en criptomonedas sirve como un recordatorio de la importancia de la diligencia debida y la gestión adecuada de los riesgos al invertir en activos volátiles. Aunque ambos son reconocidos por su éxito en sus respectivos campos, esta situación muestra que incluso los individuos más exitosos y financieramente astutos no están exentos de los altibajos del mercado.

Es importante destacar que las criptomonedas aún se consideran una forma de inversión relativamente nueva y en desarrollo, es decir, la volatilidad y el riesgo son factores intrínsecos. Aquellos interesados en invertir deben investigar a fondo, buscar asesoramiento financiero profesional, entrenarse de forma adecuada o tener en cuenta que los resultados pueden variar significativamente.