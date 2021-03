6 trucos de WhatsApp que puedes probar en tu smartphone

¿Qué tanto has usado WhatsApp en este 2021? De lo mucho que llevas utilizándolo es probable que no hayas reparado en todos los trucos que tiene como herramienta. Una de sus ventajas es que no se requiere de contar con una aplicación de terceros para sacarle provecho.

¿Quieres saber si alguien leyó tu WhatsApp?

Es más sencillo de lo que crees. Debido al home office y al home schooling, se ha empleado más WhatsApp Web por el uso de la computadora. En ese caso ve a la opción de tu celular de los tres puntitos, pulsa sobre WhatsApp Web y dale clic a cerrar sesión. Así evitas que visualicen tus conversaciones en la computadora o laptop.

¿Cómo enterarte si te bloquearon?

En caso de que te intrigue saber si tu ex o un viejo amigo te bloqueó, te darás cuenta al notar que no puedes ver su foto de perfil, como tampoco la hora de conexión. No podrás ver además el doble check cuando envíes un mensaje. Claro, lo más fácil es intentar llamarlo por WhatsApp para que confirmes que te ha bloqueado.

Número fijo para usar WhatsApp

Durante la pandemia muchos empresarios, líderes de área y jefaturas recurrieron a utilizar el número fijo para responder los mensajes de sus clientes, proveedores y empleados. Agilizaron su trabajo gracias a este mecanismo.

Mensajes de audio en privado

En caso de haber recibido un mensaje de voz, pulsa el botón de play y acerca el smartphone a tu oído. Inmediatamente el auricular detectará el movimiento de tu muñeca y desactivará el altavoz para que solamente tú puedas escuchar el audio.

Block de notas

Utiliza tu propio número de WhatsApp como base de datos para tomar notas. Crea un grupo con alguien en quien confíes. Posteriormente elimina a esa persona para quedarte solo en el grupo. Lo puedes nombrar como gustes y usarlo como block de notas.

¿Cómo enviar un mensaje a la vez?

Abre WhatsApp. Pulsa los tres puntitos que se encuentran en la parte superior de la aplicación. Después dale clic en “Nueva difusión” y listo.

