El conductor de 'El Chiringuito', Josep Pedrerol, reveló en una entrevista de qué equipo es aficionado y sorprendió con su elección. "Hay gente que no se lo cree", dijo.

Se trata de uno de los personajes más reconocidos del periodismo deportivo español. Y ha impuesto un estilo, éxito en aquel país gracias a su programa El Chiringuito. Sin embargo, Josep Pedrerol ha mantenido un bajo perfil sobre ciertos detalles de su vida privada, hasta ahora.

En una entrevista para el programa El Objetivo, Pedrerol habló sobre mucho su vida, pero la declaración que más sorprendió fue sobre el equipo del cual es hincha. Muchos pensaban que se trataba de Real Madrid, debido a la cercanía que le une con el conjunto 'merengue', pero no es así.

"Soy del Barça, aunque hay gente que no se lo cree", reconoció abiertamente Josep Pedrerol, en la entrevista. Al revelar que es hincha del cuadro catalán, rápidamente le consultaron por las críticas que aparecen constantemente en su programa. "Las llevo muy bien. Me pilla mayor, incluso hay críticas divertidas, me hacen mucha gracia", aseguró.

Por otra parte, pese a la rivalidad con otro clásico de Barcelona, Pedrerol aseguró que también tiene un "cariño muy especial por Espanyol". "Me cae muy bien", asintió. Aunque no habló sobre lo que lo vincula con Real Madrid y su relación con el presidente Florentino Pérez.

¿Por qué Pedrerol no dimitió?

Una de las polémicas que se suscitó en el último verano fue la posible dimisión de Josep Pedrerol de su programa El Chiringuito. Se volvió viral una promesa en la cual el presentador había dicho que si Lionel Messi y Sergio Ramos se iban de Barcelona y Real Madrid, respectivamente, dimitía. En relación a esto, aclaró que "fue una hipérbole mal entendida". "Había gente que estaba deseando que dimitiese", manifestó.