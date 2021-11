Todavía no ha vuelto a los campos de juego y Gareth Bale vuelve a sembrar la polémica en Real Madrid. Es que el extremo ha sido convocado por la selección de Gales para lo que serán los últimos partidos de la fase de grupos de las Eliminatorias UEFA donde se juega mucho. Esto no cayó bien en el conjunto 'merengue'.

Bale todavía no ha vuelto a jugar desde que sufrió una lesión muscular hace ya casi un mes, pese a que ya recibió el alta médica. De hecho, Carlo Ancelotti confirmó esta noticia y hasta había deslizado que podría volver pronto, aunque no determinó una fecha exacta.

El entrenador de Real Madrid tiró la chance de que pueda estar ante Rayo Vallecano justo antes del parón de selecciones. Pero, sin todavía volver, llama la atención que Gales confíe en su recuperación y lo convoque para lo que serán sus duelos ante Bielorrusia y Bélgica, dos duelos cruciales para la posible clasificación a Qatar 2022.

En El Chiringuito estallan contra Bale

La noticia de la convocatoria de Gareth Bale a Galés no cayó bien en el programa El Chiringuito. El periodista Tomás Roncero estalló contra el atacante y hasta pidió que "Real Madrid deje de pagarle". "Que no viaja con el Madrid, que no da la cara y se va con Gales. ¿Es 'Gales Bale' o Gareth Bale?", exclamó visiblemente molesto. "Bale out, Bale out, Bale out", agregó.

Por lo pronto, falta aún para las Eliminatorias UEFA y Bale todavía está a tiempo para ganar minutos en Real Madrid antes de unirse al seleccionado galés. ¿Estará en plenitud física para ello?