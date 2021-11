Una de las cuestiones que más ruido está haciendo sobre la llegada de Xavi Hernández a FC Barcelona son las diez normas que ha impuesto al vestuario. Desde este miércoles, estas nuevas reglas a seguir en detalle ya se empiezan a cumplir, lo que ha causado cierta polémica. Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito y de Jugones, opinó al respecto.

Xavi ha dejado impregnado en el vestuario 'blaugrana' las normas que deben seguir los futbolistas bajo su mandato. Muchas de ellas tienen que ver con acciones dentro del grupo y otras con lo que ocurre fuera del campo de juego como las actividades extradeportivas y las multas que supondrá incumplir con algunas de las diez normas. Esto ha llevado a que aparezcan varias reacciones.

Una de las reacciones que siempre hacen ruido son las de Josep Pedrerol. Este miércoles, en su programa, Jugones (laSexta) habló sobre las normas de Xavi donde dio una editorial fuerte al respecto, pero también se burló sobre las medidas, como si él mismo tuviera que acatarlas.

La editorial apuntó contra lo "ridículas" que son, así como también cuestiona si en el pasado no había tales normas. "Las normas siempre son buenas, las hay en cualquier comunidad de vecinos y también en el fútbol. Las normas de Xavi llaman la atención y dejan en mal lugar a los que estaban antes. ¿Acaso con Koeman no había normas? ¿Tan mal se portaban los jugadores? ¿Es cierto que pasaban de todo? Algunas normas son un poco ridículas, parecen hechas para niños pequeños, pero es un principio. Esas medidas no garantizan el éxito, pero está demostrado que la dejadez lleva al fracaso", opinó.

El 'trolleo' de Pedrerol a Xavi por las normas en Barcelona

Pero lo que más sorprendió es un detalle en pleno vivo. Pedrerol le pidió a uno de sus asistentes que le agarre el teléfono celular antes de que Xavi se lo quite en un gesto de 'trolleo' hacia las normas del nuevo entrenador de Barcelona. Las imágenes se volvieron virales en España.