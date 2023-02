Dani Alves continúa en la prisión Brians 2 de Barcelona, acusado de agresión sexual contra una joven de 23 años por un hecho ocurrido el pasado 30 de diciembre. Por estas horas, la defensa del jugador brasileño trata de conseguirle la libertad condicional, a la espera del juicio. Mientras se van conociendo detalles de la causa, aparecen declaraciones de personas que siguen defendiendo la inocencia del futbolista de 39 años.

En este caso, su exesposa Dinorah Santana (entre 2008 y 2011) salió en su defensa en una entrevista con el diario Sport. Para ella, quien es también la madre de los dos hijos del jugador brasileño, "se está condenando a Dani previamente, sin que haya sido juzgado". Además, cree que todas las acusaciones son falsa. "Sería incapaz de deshonrar a una mujer", aseguró.

"Estuve casada durante 10 años y le conozco desde hace 22. Todo el mundo que está en el entorno de Dani, desde la que limpia su casa de Brasil, Barcelona... Todo el mundo sabe quién es y que no sería capaz de cosas como esta. Duele bastante la situación", comentó, con angustia, Santana. Y agregó: "En 20 años jamás me habló con un tono más alto. A veces discutes, pero jamás me trató mal, ni a mí, ni a mi hija, la princesita, ni al niño".

Para ella, Dani Alves siempre trató con respeto a las mujeres. "Siempre ha tenido una colocación que una mujer debe ser tratada como reina. Lo trae de su padre. Del respeto que tiene a su madre. Es así con las personas en general. Y lo puede decir cualquier trabajador suyo, chofer, trabajadora… Para mí es imposible creer esto", manifestó.

Por último, la que fue también agente de Dani Alves habló del difícil momento que pasan sus hijos. "No creemos en lo que está pasando. No estamos bien. Ni yo, ni los niños. Está siendo muy complicado cada día que pasa (...) Está triste. Ve algunas cosas en la prensa que no le gustan. Se preocupó mucho por los niños porque esto le afecta. Llegamos a pasar por la situación que les escribían a los niños por Instagram por más que lo tengan cerrado y saben que su padre no ha hecho esto", cerró.

Dani Alves cambió su testimonio y dio una fuerte revelación

Según reveló el programa Y ahora sonsoles, Dani Alves cambió por cuarta vez su declaración respecto a los hechos ocurridos el pasado 30 de diciembre. Por primera vez, confirmó ante la Justicia que mantuvo relaciones sexuales con la víctima. "Ha confirmado que efectivamente se consumó el acto sexual", reveló el periodista Carlos Quílez.

Sin embargo, el futbolista brasileño aseguró que hubo consentimiento en la relación sexual, mientras que la víctima asegura que se trató de una violación. Por lo pronto, Alves continúa en prisión a la espera de que el pedido de libertad condicional de sus abogados llegue a buen puerto.