Dani Alves se encuentra en prisión desde el 20 de enero pasado, por ser acusado de acoso sexual a una mujer en una discoteca de la ciudad española de Barcelona en la madrugada del 30 de diciembre del 2022. Desde entonces, pocos detalles se dieron a conocer respecto a las condiciones en las que se encuentra durante sus días a la espera de una sentencia firme.

Al respecto, el medio de comunicación Europa Press publicó que alcanzó a conversar con un testigo de los momentos en los que el futbolista transita por los pasillos del Centro Penitenciario de Brians, en el cual, por ser una persona pública, estaría gozando de algunos privilegios a diferencia, claro está, de los considerados presos comunes.

"Por lo que he escuchado yo, que he venido a visitar... A Dani Alves le acompañan al patio cuatro funcionarios que lo tienen escoltado y que lo tienen aparte. Solo para que no haya problemas entre los presos. Es un caso importante y es un futbolista importante'', señaló el declarante a la fuente descrita anteriormente, sobre Dani Alves.

Por otra parte, si bien se trataría de alguien que alcanzó a recorrer las inmediaciones de la prisión donde se encuentra el brasileño, no pudo confirmar las versiones que trascendieron últimamente que indicaban que hasta había tenido la posibilidad de jugar al fútbol con otros reclusos: "No sabría decir si hace comunicación con los otros presos, pero de momento lo que sé es que está apartado porque es un caso exclusivo. Como es un deportista conocido...".

Si llegan a existir diferencias en la cárcel: ¿le jugaría en contra a Dani Alves?

El testigo, además, adelantó cómo podría llegar a afectar a Dani Alves en el caso de que, por ser una figura pública, reciba un trato exclusivo dentro del Centro Penitenciario de Brians en Barcelona: "¿El trato de favor de Dani Alves? A los otros presos les va a sentar igual que a todo el mundo si a otro lo tratan mejor".