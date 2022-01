MasterChef es un concurso de reality show de cocina que cada vez es emitido en más países por su gran repercusión. En España es todo un éxito, en la definición del formato Junior, alcanzó un pico de 5.199.000 personas mirando el programa. Además, firmó su máximo de la temporada con el 12.6% de cuota de pantalla y 1.581.000 espectadores de audiencia media. Es por eso que en esta nota te vamos a contar la historia de Guillem, el ganador de la novena edición.

El participante, de sólo 12 años que estudia el 1º de la ESO, creía que no era bueno en nada hasta que un día todo cambió. "La cocina me empezó a gustar desde el confinamiento, comencé a practicar en mi casa mirando videos de Youtube y ahí fue cuando me llamó la atención todo este mundo. Me gusta hacer feliz a la gente que prueba mis platos", comentó en la entrevista de presentación en MasterChef Junior.

El joven, que nació en Barcelona, se ha mostrado desde el primer momento muy concentrado, siendo aplicado y limpio. Con esas características que lo describen, fue logrando que el público tenga una gran afinidad con él.

“Siempre pensaba en el día a día, pero me vi capacitado para llegar al duelo final en la prueba de eliminación de la semifinal, me vi bastante fuerte para competir con cualquier rival. Y a partir de ahí fueron las cosas bien”, contó sobre la definición en una nota con Rtve.

Y, en la misma entrevista, se refirió a su chaquetilla de ganador: “De momento la tengo guardada y más adelante, cuando ya no me quepa la voy a enmarcar, porque esto se tiene que recordar”.

+Guillem, ganador de MasterChef Junior

Ahora el ganador de esta última edición hará el curso de cocina en Basque Culinary Center, premio que se le otorgó por ganar MasterChef Junior. Luego tiene pensado estudiar cocina, si es que lo sigue apasionando al igual que hoy en día, y no descarta a futuro montar un restaurante.

¿Cuál es el premio por ganar MasterChef Junior?

Guillem, además del trofeo, recibió un premio económico de 12.000 euros y un curso de cuatro días en el Basque Culinary Center.