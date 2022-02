Diego Maradona en la cultura popular tiene varias referencias y no sólo en Argentina sino también en todo el mundo, pero sobre todo en Italia. 'El Pelusa' dejó una huella inquebrantable en Nápoles donde es leyenda. Precisamente en tiempos de su plenitud futbolística en aquella ciudad cambió la vida de cientos de miles de personas. Una de ellas es Paolo Sorrentino, director de cine italiano, quien lo utilizó como referencia absoluta en uno de sus últimos films.

Sorrentino estrenó en 2021 'Fue La mano de Dios', película dramática y autobiográfica, de gran éxito en Europa y que tuvo gran aceptación en los festivales de cine del 'Viejo Continente'. En la actualidad se puede ver por Netflix donde se convirtió en una de las películas más aclamadas en la plataforma de streaming, a merced de lo que uno puede ver en ella con referencia clara a Diego Maradona.

El éxito de 'Fue La Mano de Dios" también llegó a Hollywood donde ha recibido una nominación valiosa en los Óscars 2022. Este martes se confirmó que forma parte de las cinco candidatas en la categoría "Mejor Película Extranjera". Así, de alguna manera, Diego Maradona también se hace presente en los Premios de la Academia Hollywoodense gracias a su gran paso por Napoli.

La película de Paolo Sorrentino retrata la vida juvenil del propio director y cómo ha tenido que atravesar su historia de vida trágica en tiempos donde Maradona se destacaba como un héroe ciudadano. Un relato conmovedor y, a la vez, un gran homenaje a la figura del ídolo argentino, quien se transformó en leyenda de Nápoles así como en una figura a seguir para personas como el citado show-runner italiano.

'Fue La Mano de Dios' está nominada a "Mejor Película Extranjera" en los Óscars 2022 junto a otras cuatro películas: 'Drive My Car' de Japón (gran candidata a ganar), 'Flee' de Dinamarca, 'La peor persona del mundo' de Noruega y 'Lunana: A Yak in the Classroom' de Bután.