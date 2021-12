Los directos de Twitch no están funcionando actualmente en gran parte del mundo ya que presentan una falla. En esta nota te contamos de qué se trata.

La plataforma Twitch presenta una falla y está caída en gran parte del mundo. Al acceder se aprecia un cartel que indica que se trata del "Error 2000" el cual ya había aparecido con anterioridad y causó problemas durante algunas horas. Así que tranquilos, en este caso no es culpa de su proveedor de internet.

Este problema sucede ya que se bloquean los dominios ".ttvnw.net", los que usa Twitch para los streams en directo, debido a una orden judicial, dado que aparentemente han sido relacionados con los dominios de páginas web de piratería. En este procedimiento se incluyó erróneamente a esta plataforma.

Si bien es posible acceder a la página web, ahí es cuando aparece un icono de un fantasma con el cartel que dice "Algo ha salido mal, no hemos encontrado tus recomendaciones" y si seguís scrolleando se ve el nombre del error. Además de no poder acceder al contenido, no están habilitados los chats. Igualmente, la empresa ya se encuentra trabajando para resolver este inconveniente y es cuestión de horas para que todo vuelva a la normalidad.

Este miércoles a la noche Ibai Llanos, uno de los streamers más importantes en el mundo, presentará junto a Gerard Piqué su nuevo equipo de League of Legends en Twitch. Darán a conocer su nombre, logo, colores y jugadores, por lo que se esperaba una importante suma de espectadores conectados. ¿Se verá afectado por esta falla?

¿Qué es Twitch?

Twitch, creada en 2011, es la plataforma de live streaming más grande del mundo y desde su origen ha estado especializada en la retransmisión de partidas de videojuegos, aunque con el tiempo más personas con distintas inquietudes se acercaron. Es por eso que en la actualidad al abrir la plataforma se pueden encontrar diversos creadores de contenido, desde un cocinero hasta un comentarista deportivo.

Según datos de la propia plataforma, Twitch recibe 17,5 millones de visitantes por día y tiene una audiencia promedio de más de 1,5 millones de espectadores. Cada uno de ellos tiene una conexión directa con la persona que está detrás de la cámara mediante un chat público.