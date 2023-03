En el octavo capítulo de la primera temporada de The Last of Us aparece David, el nuevo villano de la serie. Acá te contamos su historia.

¿Quién es David, el nuevo villano en The Last of Us?

En el octavo capítulo de The Last of Us, la exitosa serie de HBO Max basada en el videojuego de Naughty Dog del año 2013, conoceremos a David, el nuevo villano que trae esta entrega. A lo largo de esta nota te contamos su historia.

+¿Quién es David, el nuevo villano en The Last of Us?

David es un personaje secundario en The Last of Us, una de las series más vistas de la actualidad. Luego del brote decide crear un grupo de sobrevivientes que residen en Silver Lake, lugar donde conocerán a Ellie, interpretada por Bella Ramsey.

La particularidad de este villano y su grupo es que se alimentan con la carne de personas, convirtiéndose de esta forma en caníbales. Ellos justifican esta forma de vida con la la escasez de suministros que hay en la zona luego del brote.

+¿Cómo se conocen David y Ellie en el videojuego?

Alerta de Spoiler | En el videojuego, David conoce a Ellie cuando ella sale a cazar un venado y Joel (Pedro Pascal) se encuentra inhabilitado por su herida. Al principio se muestra amable con la niña hasta que decide capturarla.

+The Last of Us | Tráiler episodio 8 | HBO Max