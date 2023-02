En los últimos días se confirmó que Hogwarts Legacy, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, saldrá a la venta el próximo 10 de febrero de 2023 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Es por ese motivo que recientemente se volvió viral en las redes un test de personalidad que te indica qué casa pertenecerías si fueras parte del mundo de Harry Potter.

Este formulario viral fue creado por admiradores de esta historia creada por la reconocida escritora británica J. K. Rowling. En total son 24 afirmaciones en las que deberás seleccionar qué tan de acuerdo o desacuerdo estás para conocer el resultado final.

"Me esfuerzo por ser alguien que transmite entusiasmo a mis amigos, colegas y seres queridos", "Incluso cuando la gente me ha perjudicado, me resulta fácil perdonar y olvidar" y "Me quedo con la información sensible que pueda usarse para dañar a personas en un momento posterior" son algunas de las afirmaciones que aparecen a lo largo del test viral.

+¿Cómo hacer el test de personalidad de Harry Potter?

El test viral sobre Harry Potter lo podés completar haciendo CLICK ACÁ.

+Hogwarts Legacy - Gameplay OFICIAL PS5 State of Play en ESPAÑOL | PlayStation España