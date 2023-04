Se van conociendo más detalles sobre el caso Dani Alves, esta vez del lado del propio brasileño. Es que uno de los amigos más cercanos del lateral derecho, Bruno Brasil, quien estuvo en la noche en que se dio la presunta agresión sexual en la discoteca Sutton, rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

Bruno Brasil es el único amigo que visita constantemente a Dani Alves en el Centro Penitenciario Brians 2 de Barcelona. Va todas las semanas, de acuerdo a los medios españoles. Pero ahora, se ha accedido a su testimonio, el cual puede ser clave para la Justicia en este caso de agresión sexual, que tiene al brasileño, muy complicado y con muchas posibilidades de recibir una condena.

El programa Y ahora Sonsoles (Antena 3) tuvo acceso al amigo de Dani Alves a través de la palabra del periodista Carlos Quílez. "Dani habló con todas, como yo, pero más con ella (la presunta víctima), que se acercó a él en algunos momentos bailando y rozándose, llamando la atención", comenzó contando Bruno Brasil.

Y continuó: "En un momento dado de la noche, Dani se separó de ella para hablar con las otras amigas y fue esta misma joven quien volvió a acercarse a él. Entraron y salieron por separado y pasaron unos quince minutos".

Luego, reveló que tras el presunto encuentro entre Dani Alves y la joven que lo acusa, no sucedió nada raro. "Hablamos todo normal, no se dijo nada raro. Al salir del lavabo ella me dio un ‘give me five’ y su prima un beso en la mejilla", terminó. Evidentemente, el amigo de Alves busca desligarlo de cualquier acto de agresión sexual que haya sucedido.

Dani Alves volverá a declarar

En las últimas horas, se confirmó que Dani Alves, por medio de su defensa, logró que le aprueben el pedido para volver a comparecer ante la jueza del caso para dar una nueva versión de los hechos. ¿Qué dirá? Según los medios españoles, aceptará que hubo relaciones sexuales con la joven, aunque aclarará que fueron consentidas y tratará de que ello se apoye con las cámaras de la discoteca Sutton. Por el momento, el lateral derecho brasileño de 39 años continuará en prisión preventiva por este caso y sin acceso a fianza.