El caso de Dani Alves sigue generando revuelo y ha salido a la luz una declaración del futbolista en su comparecencia en la Audiencia de Barcelona. El brasileño dio detalles explícitos de su encuentro sexual con su denunciante, la cual lo acusa por presunta violación.

Dani Alves se encuentra en prisión preventiva desde inicios de este 2023, luego de que una chica lo acusara de haber abusado de ella en el baño de la discoteca Sutton de la ciudad de Barcelona.

Fue hace algunos días que se dio a conocer la primera entrevista del futbolista desde la cárcel. Ahora, Código 10 ha tenido acceso a la declaración del acusado en la Audiencia de Barcelona, en la que da su versión de lo ocurrido con muchos detalles.

En primera instancia, Dani Alves reconció haber mentido en sus primeras declaraciones, en las que negó haber tenido contacto físico con la denunciante. “No puedo ratificar mi primera declaración. Ese día yo tenía una obsesión que era proteger mi matrimonio, proteger a la mujer que amo“.

“Fuimos custodiados a la mesa seis de la discoteca que está abierta a toda la sala. Hablé con Bruno y volvimos a hacer un gesto al camarero y el camarero enseguida invitó a tres chicas. Nos estábamos divirtiendo y enseguida una atracción sexual” aseguró el brasileño.

Dani Alves relató el encuentro en el baño

Alves dio detalles de lo que fue, según su versión, el encuentro sexual con la chica. “Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente uno del otro. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones. Le ayudé a quitarme los pantalones. Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación“.

“Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí, juntando nuestro sexo en penetración. Al finalizar la levanté, que estaba encima de mí, la levanté y me corrí fuera de su sexo. Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción” añadió.