Una de las películas más esperadas de este 2023 es Barbie, la cual llegará a los cines el próximo 20 de junio y estará protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. En este sentido, luego de que Warner Bros publique el último trailer oficial, Dua Lipa lanzó en todas sus plataformas digitales “Dance the Night”, la canción principal del film.

Con producción de Andrew Wyatt y una co-autoría de Mark Ronson, Dua Lipa lanza una canción de música disco que se volvió tendencia mundial: en menos de un día llegó a 1.5 millones de reproducciones en YouTube. Además, el nombre de la artista se volvió tendencia en todas las redes sociales.

Es importante aclarar que en Barbie The Album también participarán otros importantes artistas internacionales como Nicki Minaj, Ice Spice, Lizzo, Karol G, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, Khalid, The Kid LAROI, Tame Impala, Haim, Gayle y Fifty Fifty feat. Kali.

+La letra de “Dance the Night” de Dua Lipa en Español

Cariño, puedes encontrarme bajo las luces.

Diamantas bajo mis ojos

Enciende el ritmo, ¿no quieres simplemente

¿Vienes a dar el paseo?

Levanta mis trajes.

Pueden ver mi latido de corazón esta noche

Puedo soportar el calor, nena, mejor creas

Ese es el momento en que brillo

Porque cada romance tiembla y se dobla

No me importa un carajo.

Cuando llegue la noche, no hago lágrimas.

Cariño, no hay posibilidad

Podría bailar, bailar, bailar.

Mira cómo bailo, baila toda la noche.

Mi corazón podría estar ardiendo pero no lo verás en mi cara

Mírame bailar, baila toda la noche.

Todavía mantengo la fiesta en marcha, ni un pelo fuera de lugar.

Últimamente me he estado acercando al borde

Sigue luciendo como mi mejor

Si me quedo en el ritmo, puedes contar conmigo.

No me faltan pasos

Porque cada romance tiembla y se dobla

No me importa un carajo.

Cuando llegue la noche, no hago lágrimas.

Cariño, no hay posibilidad

Podría bailar, bailar, bailar.

Mira cómo bailo, baila toda la noche.

Mi corazón podría estar ardiendo, pero no lo verás en mi cara.

Mira cómo bailo, baila la noche libre (Uh-huh)

Todavía mantengo la fiesta en marcha, ni un pelo fuera de lugar.

Cuando mi corazón se rompa (Nunca lo verán, nunca lo verán)

Cuando mi mundo tiembla (me siento vivo, me siento vivo)

No lo hago a salvo, ¿no sabes de mí?

Podría bailar, bailar, bailar.

¿Qué pasa? ¿Qué pasa?

Incluso cuando las lágrimas fluyen como diamantes en mi cara

Sigo manteniendo la fiesta, ni un pelo fuera de lugar (Sí, puedo)

Incluso cuando las lágrimas fluyen como diamantes en mi cara (Sí, puedo, sí, puedo)

Sigo manteniendo la fiesta, ni un pelo fuera de lugar.

Mira cómo bailo, baila toda la noche (Uh-huh)

Mi corazón podría estar ardiendo, pero no lo verás en mi cara.

Mira cómo bailo, baila la noche libre (Uh-huh)

Todavía mantengo la fiesta en marcha, ni un pelo fuera de lugar.

Cuando mi corazón se rompa (Nunca lo verán, nunca lo verán)

Cuando mi mundo tiembla (me siento vivo, me siento vivo)

No lo hago a salvo, ¿no sabes de mí?

Podría bailar, bailar, bailar.

Baila la noche.

+La letra en inglés

Baby, you can find me under the lights

Diamonds under my eyes

Turn the rhythm up, don’t you wanna just

Just come along for the ride

Pull my outfits up tight

You can see my heartbeat tonight

I can take the heat, baby, best believe

That’s the moment I shine

‘Cause every romance shakes and it bends

Don’t give a damn

When the night’s here, I don’t do tears

Baby, no chance

I could dance, I could dance, I could dance

Watch me dance, dance the night away

My hart could be burning but you won’t see it in my face

Watch me dance, dance the night away

I still keep the party running, not one hair out of place

Lately I’ve been moving close to the edge

Still be looking my best

I stay on the beat, you can count on me

I ain’t missing no steps

‘Cause every romance shakes and it bends

Don’t give a damn

When the night’s here, I don’t do tears

Baby, no chance

I could dance, I could dance, I could dance

Watch me dance, dance the night away

My heart could be burning, but you won’t see it on my face

Watch me dance (Dance), dance the night away (Uh-huh)

I still keep the party running, not one hair out of place

When my heart breaks (They’ll never see it, never see it)

When my world shakes (I feel alive, I feel alive)

I don’t play it safe, don’t you know about me? (Uh-huh)

I could dance, I could dance, I could dance

Even when the tears are flowing like diamonds on my face

I still keep the party going, not one hair out of place (Yes, I can)

Even when the tears are flowing like diamonds on my face (Yes, I can, yes, I can)

I still keep the party going, not one hair out of place

Watch me dance, dance the night away (Uh-huh)

My heart could be burning, but you won’t see it on my face

Watch me (Dance) dance, dance the night away (Uh-huh)

I still keep the party running, not one hair out of place

When my heart breaks (They’ll never see it, never see it)

When my world shakes (I feel alive, I feel alive)

I don’t play it safe, don’t you know about me? (Uh-huh)

I could dance, I could dance, I could dance

Dance the night

+Así es el video de “Dance the Night”