Xuxa Menghel develó detalles que guardó durante décadas de lo que fue su relación con Pelé. La famosa cantante y actriz brasileña, que mantuvo un noviazgo con el exfutbolista durante seis años a partir de 1980 cuando tenía 17 años y Pelé 40, reveló ciertas condiciones que en aquel entonces le hicieron padecer el vínculo.

“Ya era conocida como un símbolo sexual y en realidad era virgen. No me resultaba agradable estar en esa posición. Y él (por Pelé) me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser”, confesó la reconocida animadora de programas infantiles en ”Xuxa, el documental”.

Pero eso no fue todo. Lo más fuerte que contó Xuxa de Edson Arantes do Nascimento, fallecido el 29 de diciembre del 2022, fue que la convenció de que sus infidelidades eran algo habitual en las parejas: “Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé”.

Asimismo, en su relato cuenta que el ex Santos denominó el lazo con ella como “una amistad colorida” como para maquillar sus pecados. “Yo con 17 años lo repetía. Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que en el momento en el que estaba teniendo sexo pensaba en mí. Como era mi primer hombre no podía compararlo para darme cuenta que no estaba bien”, recordó.

Por otro lado, entre más revelaciones, Xuxa declaró que cuando conoció a Pelé le aclaró que ella era menor de edad: “Después de hacer unas fotos me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad. Luego llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero terminó aceptando”.