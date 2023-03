La Copa del Mundo de Qatar 2022 tuvo una lamentable particularidad. Fue la primera en la que Diego Maradona y Pelé no estuvieron presentes. El argentino por haber fallecido el 25 de noviembre del 2020 y el brasileño por estar muy delicado de salud. De hecho, terminó diciendo adiós el 29 de diciembre, casi 10 días después de que Lionel Messi levantara el trofeo de casi 6 kilos con la Selección Argentina.

Pero según comentó la hija de O Rei, el tres veces campeón mundial balbuceó, en sus últimos momentos de lucidez, su preferencia respecto a quién debía ser el vencedor del certamen que se disputó en Medio Oriente, una vez que la Brasil de Tite fuera eliminada en los lanzamientos desde el punto del penal por Croacia el nueve de diciembre.

Kely Nascimento lo hizo mediante una publicación de una foto que se sacó en los premios The Best con Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi: ''Esta es la hermosa y graciosa Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi. No tuve la oportunidad de conocer a Messi así que cuando la conocí en ese mágico lugar de cada fiesta (el baño de mujeres) le envié un mensaje a través de ella'', inició el relato de la hija de Pelé.



Siguió: ''Cuando Brasil perdió contra Croacia, mi papá ya estaba empeorando mucho. Todo el mundo quería que Brasil gane la copa por mi padre. Pero mi papá entendía mejor que la mayoría. Después de la derrota de Brasil, todos los que entraron a esa habitación del hospital (todo el día y todos los días hasta el final!!!) solían decir, '¿Qué pasa Pelé? ¿Ahora quién quiere que gane? ¡Por supuesto que Argentina NO!".



Y lo mejor está en la última parte de la narración del posteo en Instagram: ''Y ahí fue cuando habló: '¡Argentina sí! Esta copa debe quedarse en Sudamérica y Messi se lo merece. Todos fingieron (y a veces no) ¡¡horror!! ¡¿CÓMO?! Argentina!? Y solo dijo: 'sí, Messi se lo merece'. Ya no pudo ver televisión en la final, pero entendió que ganó Argentina y Messi logró levantar la copa, y quedó feliz''.