Inkabet App – Cómo descargar e instalar en Android y iOS (2025)

Apostar en deportes y en juegos de casino en vivo usando la Inkabet app es muy sencillo dado que la plataforma del operador funciona en cualquier dispositivo Android o IOS. Aprende cómo usar la casa de apuestas y desbloquea todas las características que tiene para ti, incluído el código de bono Inkabet.

Descargar Inkabet App: sigue estos pasos

Actualmente, la aplicación de Inkabet no está disponible para los usuarios peruanos de esta casa de apuestas. Eso no significa que no puedas apostar en tus deportes y juegos favoritos.

¿Cómo instalar la Inkabet APK para Android?

La alternativa ante el hecho de que el operador no cuente con una aplicación para dispositivos móviles es usar el navegador web de tu Android.

Sin embargo, la mejor opción es crear un acceso directo de la web del operador en tu celular para que esto no demore el inicio de tu sesión en la casa de apuestas:

Abre el navegador web de tu dispositivo Ingresa a la página web del operador Haz clic en los tres puntos ubicados en la parte superior derecho Agregar a la pantalla principal Elige el link ‘Instalar’

Tomada de Android

¿Cómo instalar Inkabet App para iOS?

De la misma manera cómo funciona en Android, en los dispositivos iOS puedes instalar un acceso directo de Inkabet app para jugar tanto en deportes como en casino.

Abre Safari en tu celular iOS Ingresa a la página web de Inkabet Haz clic en el botón del centro en Safari Desliza hacia abajo y selecciona ‘Agregar a Inicio’ Luego haz clic en ‘Agregar’ Abre el icono e inicia sesión en tu cuenta de Inkabet

Características de la aplicación y de la versión móvil

Ante la ausencia de una Inkabet app móvil, la mejor opción para utilizar en tu celular la plataforma del operador es usar tu navegador web.

Ni importa si quieres usar Inkabet Android o Inkabet iOS, la casa de apuestas te entregará todas sus características en el dispositivo que tú tengas.

Accede tanto Android como en iOS al operador y disfruta de todas las características que este te ofrece:

Registra y crea una nueva cuenta

Realiza depósitos y retiros

Reclama bonos de bienvenida y otras promociones

Contacta al servicio al cliente

Apuesta en deportes y casino

Sigue los marcadores en directo

Apuesta en vivo

Bonos disponibles y cómo activarlos en la aplicación de Inkabet

La casa de apuestas cuenta con una amplia variedad de bonos y promociones disponibles para todos los nuevos usuarios, así como para los clientes antiguos.

Promociones Inkabet Perú

Principalmente puedes reclamar el bono de bienvenida para deportes y casino el cual está sujeto a todos los clientes nuevos que realicen su primer depósito.

Oferta Beneficio Términos y condiciones ¡Reclama el bono! Bono de bienvenida apuestas deportivas Apuesta gratis por hasta S/ 50 Registrar una nueva cuenta y depositar mínimo S/ 30. Rollover de 3X ¡Visita Inkabet! Bono de bienvenida para casino S/ 200 en bonos y 100 giros gratis Deposita desde S/ 20 para empezar a recibir los bonos. Entre mayor sea tu depósito, mejor será el bono y los giros ¡Visita Inkabet!

Inkabet app: compatibilidad y requisitos del sistema

Como ya lo sabes, actualmente el operador no cuenta con una aplicación. Si bien este no es un problema pues los usuarios con cualquier dispositivo móvil y con cualquier sistema operativo, van a poder utilizar la plataforma en su celular.

Y es que la única manera de hacerlo es ingresando a la página web del operador desde el navegador del celular.

De esta manera, está asegurado por parte de la casa de apuestas que cualquier usuario, sin importar que celular tenga, va a poder apostar en deportes y en los juegos de casino disponibles en la plataforma de Inkabet.

Del mismo modo, ya sea que quieras usar Inkabet Android o iOS, solo necesitas un buen acceso a Internet móvil, saldo en tu cuenta para jugar y que tu celular cuente con una buena carga de batería.

Comparativa de la aplicación de Inkabet frente a otros competidores

Aunque no exista una Inkabet app, el operador ofrecerá todas sus características a los usuarios que decidan utilizar la plataforma en el navegador web de su celular.

Inkabet vs. Stake vs. Betano Característica Inkabet Stake Betano Compatibilidad de App iOS – Android iOS – Android iOS – Android Bono de bienvenida para deportes S/ 50 en apuesta gratis S/ 50 en apuesta gratis S/ 60 en apuesta gratis Depósito mínimo S/ 30; S/ 40; S/ 50 S/ 100 S/ 30 Requisito de apuesta 3X 1.5X NA Tipo de interfaz Intuitiva, fácil de usar Intuitiva, fácil de usar Intuitiva, fácil de usar

Cuál es más recomendable: ¿Inkabet versión móvil o versión de escritorio?

Ante la ausencia de una aplicación de Inkabet, la mejor opción que tienes para apostar es usando el navegador web de tu celular. Al hacerlo, encontrarás todas las características del operador disponibles en tu dispositivo móvil tal y como lo encuentras en la versión de escritorio.

Al final de cuentas, entre la versión móvil de Inkabet y la de escritorio, la mejor es aquella versión que satisface mejor tus necesidades como jugador.

Pero sin dudas, poder llevar tus apuestas y jugadas en tu bolsillo hace que nos declinamos por la versión móvil.

Característica Inkabet (Navegador web) Versión Escritorio Registro cuenta nueva ✅ Disponible para nuevos usuarios ✅ Disponible para nuevos usuarios Apuestas en vivo y Streaming ✅ Disponible para usuarios registrados ✅ Disponible para usuarios registrados Notificaciones ❌ No disponible ❌ No disponible Creador de apuestas ✅ Disponible ✅ Disponible Métodos de pago y retiro ✅ Disponible ✅ Disponible

Inkabet app: ¿Es confiable?

Por el momento no existe una aplicación de Inkabet. Por ende, si encuentras algún tipo de aplicativo, o alguna invitación a descargar una aplicación como Inkabet iOS o Android, no lo hagas, puede ser una estafa.

La única manera de utilizar esta casa de apuestas en tu celular es mediante el ingreso a la página web oficial del operador desde el navegador de tu celular.

Preguntas frecuentes sobre la app de Inkabet

¿Donde puedo descargar la app de Inkabet para Android o iOS?

La aplicación Inkabet no está disponible en Perú. No existe y no debes descargar ningún aplicativo. Usa esta casa de apuestas desde su página web oficial en el navegador de tu celular.

¿Puedo realizar pagos en la Inkabet app?

Tendrás la opción disponible para realizar pagos y completar retiros usando todos los métodos disponibles en la página web del operador usando el navegador web de tu celular.

¿Cómo hacer una apuesta en la versión móvil de Inkabet?

Abre Inkabet en tu celular e inicia sesión con tu cuenta. Busca tu evento deportivo y selecciona el mercado o jugada en la que quieras apostar. Escribe el monto que quieres apostar y confirma tu jugada.

¿Puedo hablar con soporte usando la versión móvil de Inkabet?

Como vas a usar el navegador web y la versión móvil de la casa de apuestas, podrás recibir la ayuda del departamento de servicio al cliente en tu celular.