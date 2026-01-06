Beneficia a Alianza y a Universitario, la Liga 1 aprobó excepcional medida que nadie vio venir

Alianza Lima y Universitario arrancarán la Liga 1 2026 con una ventaja clara y reglamentaria. Según reveló el periodista Kevin Pacheco, los clubes aprobaron un cambio clave que impactará directamente en la competencia y en el armado de los planteles para la próxima temporada.

La medida es contundente: “Clubes aprobaron por mayoría aumentar el cupo de extranjeros a 7 en cancha. Sin restricciones”. Esto significa que los equipos podrán alinear hasta siete futbolistas foráneos al mismo tiempo, sin importar si cuentan o no con jugadores nacionalizados peruanos, una regla que antes sí condicionaba.

En ese escenario, Alianza Lima y Universitario aparecen como los grandes beneficiados. Ambos clubes cuentan con mayor poder económico, capacidad de gestión y planteles que ya vienen reforzándose con futbolistas extranjeros de peso, por lo que el nuevo reglamento les permite potenciar aún más su ventaja competitiva.

Kevin Pacheco agregó que “en las próximas horas se deberá hacer el anuncio oficial”, lo que confirma que el cambio es inminente. La Liga 1 2026 empieza a jugarse desde el reglamento y Alianza Lima y Universitario ya sacan ventaja antes de que ruede la pelota.

Periodista Kevin Pacheco confirmó cambios en la Liga 1 temporada 2026. (Foto: X)

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Liga 1?

La temporada 2026 de la Liga 1 debe empezar en la última semana de enero, pero tal parece que un grupo de clubes no comenzará con la programación puesto que aducen deudas por parte de la Federación Peruana de Fútbol por los derechos de televisión.

Más allá de la fecha de inicio, ya se sabe la nueva medida que la Liga 1 aprobó para los jugadores extranjeros. Aunque la norma aplica para todos, la realidad es que no todos pueden sostener siete extranjeros de nivel en cancha. La brecha deportiva podría ampliarse y la Liga 1 corre el riesgo de acentuar la diferencia entre los grandes y los demás.

Alianza y Universitario en el último clásico. (Foto: Liga 1)

¿Qué jugadores extranjeros tiene Universitario?

Universitario tiene actualmente seis jugadores extranjeros y estos son Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Caín Fara, José Carabalí, Héctor Fértoli y Sekou Gassama.

¿Qué jugadores extranjeros tiene Alianza Lima?

Alianza tiene actualmente seis jugadores nacionalizados y estos son Guillermo Viscarra, Mateo Antoni, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Eryc Castillo y Federico Girotti.

Datos claves

La Liga 1 2026 permitirá hasta 7 futbolistas extranjeros en cancha simultáneamente sin restricciones.

Alianza Lima y Universitario son señalados como los clubes más beneficiados por la medida.

La temporada 2026 iniciará la última semana de enero pese a reclamos por derechos televisivos.

