En Europa anuncian el nuevo equipo de Joao Grimaldo y se despediría del Partizán

Joao Grimaldo ha hecho una gran temporada en el fútbol internacional, pese a esto el Partizán no lo vio como una opción interesante para el equipo. Por esa razón, lo dejaron fuera y buscaron su salida. Ahora se ha conocido el club que lo va a fichar. Para suerte del peruano continuaría su carrera en el ‘Viejo Continente’, que ya es una buena opción para que pueda seguir creciendo.

Publicidad

Publicidad

Mozzart Sports de Serbia dio a conocer la noticia de la salida del peruano del cuadro ‘negro y blanco’. Ahora pasará a jugar en República Checa, en donde fue contratado por el Sparta Praga. Equipo que es uno de los más importantes de este país. La suma que habrían pagado es de 1,3 millones de euros y le dejaron el 15% de su contrato al Partizán.

Joao Grimaldo, jugador del Riga FC (Foto: Instagram Grimaldo).

Con este negocio, el cuadro de Partizán está prácticamente recuperando su inversión con Grimaldo. Esto debido a que justamente pagaron a Sporting Cristal la suma de 1,4 millones por su ficha. Así que en este caso, ya casi están a cuenta, solo faltaría conocer el porcentaje que pueden ganar con una próxima venta de seguir en un buen momento.

Publicidad

Publicidad

Al parecer el cuadro de República Checa estuvo muy atento al partido por la Conference League cuando enfrentaron al Riga FC. Club en el que estuvo el peruano, así que seguramente sus movimientos terminaron gustando a pesar de que terminó siendo eliminado su equipo.

Sparta Praga vs Riga FC en la Conference League:

ver también Luego de las duras declaraciones de Pedro Gallese, Orlando City contrató otro arquero de Selección

Joao Grimaldo en gran momento

El extremo de 22 años de edad está en un momento bastante dulce en su carrera. En Letonia volvió a recuperar su nivel y se convirtió en un jugador importante, siendo una de las revelaciones por sus grandes aportes en el equipo. Se convirtió en el dueño de los corneros, encontrando muchas asistencias, así como también un par de goles importantes.

Publicidad

Publicidad

En total con el Riga FC llegó a jugar 36 partidos, anotó 5 goles y dio 10 asistencias en un total de 2219 minutos en cancha. Siendo números bastante buenos a pesar que comenzó con dudas en este club. Pero consiguió ganarse su lugar, pese a eso decidieron no comprarlo por el alto costo de su ficha. Algo que este modesto equipo no se iba a permitir.

Datos Claves