En Boca Juniors empiezan a despedir a Luis Advíncula: hay acuerdo absoluto con Alianza Lima

El mercado de pases peruano ha dado un giro definitivo. Luis Advíncula, uno de los referentes de la Selección Peruana, tiene todo acordado para convertirse en el flamante refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2026. Tras semanas de especulaciones, el “Rayo” prepara sus maletas para volver al fútbol nacional.

Alianza Lima espera por Luis Advíncula

Según la información proporcionada por el periodista Denilson Barrenechea, existe un consenso total entre el jugador y la directiva blanquiazul. Los términos personales están cerrados, y el lateral derecho solo espera resolver los últimos detalles contractuales con Boca Juniors para estampar su firma con el equipo del pueblo.

Luis Advíncula dejará de ser jugador de Boca Juniors. (Foto: X).

En Argentina, el panorama es de despedida inminente. Como podemos añadir desde Bolavip, la directiva de Boca Juniors ha decidido no poner ningún tipo de oposición a la salida del defensor. El club “Xeneize” facilitará los trámites de salida, entendiendo que el ciclo del peruano en la institución ha cumplido una etapa exitosa.

Luis Advíncula no sigue en Boca Juniors

La pérdida de la titularidad ante Juan Barinaga y la reestructuración del plantel han sido factores determinantes. Ante esta predisposición de Boca, el camino ha quedado despejado para que Alianza Lima acelere la documentación necesaria para formalizar el vínculo antes de que termine la semana.

El plan de los íntimos es sumamente estratégico. Una vez finiquitada su desvinculación en Buenos Aires, Advíncula no pasará por Lima para evitar el asedio de la prensa. El jugador viajará directamente a Uruguay para integrarse a la pretemporada del equipo y ponerse a punto bajo las órdenes del comando técnico.

Sporting Cristal lo tentó pero no pudo

La caída de la opción de Sporting Cristal también fue un factor clave en esta historia. Se reveló que el club rimense mantuvo contactos con el jugador durante más de un mes. Sin embargo, los tiempos de su salida de Boca y el factor económico hicieron que la directiva de La Florida decidiera retirarse de la puja.

Luis Advíncula tiene todo acordado con Alianza Lima. (Foto: X).

Cristal necesitaba cerrar su plantel con antelación para el inicio de sus trabajos. Al confirmarse que la liberación de Advíncula tardaría más de lo previsto, los celestes optaron por priorizar otras opciones, dejando el camino totalmente libre para que Alianza Lima concretara la que es, hasta ahora, la “bomba” del año.

Con este movimiento, Alianza Lima asegura jerarquía y velocidad por la banda derecha para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores. Por su parte, Luis Advíncula regresa al Perú para liderar un proyecto ambicioso, marcando el retorno de uno de los legionarios más queridos por la afición nacional.

