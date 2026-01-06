Luego de las duras declaraciones de Pedro Gallese, Orlando City contrató otro arquero de Selección

La salida de Pedro Gallese de Orlando City sigue generando repercusiones en el mercado internacional. Tras seis temporadas como figura indiscutible, el portero peruano rompió el silencio y expresó su profunda decepción por la forma en que la directiva del club estadounidense manejó su renovación.

El importante malestar de Pedro Gallese

En una reciente entrevista con RPP, el “Pulpo” confesó que estaba dispuesto a realizar sacrificios económicos para permanecer en la institución. “Se habló de una reducción de sueldo, lo acepté. Tenía un nombre, se habló de renovar, pero no se dio”, señaló el actual guardameta del Deportivo Cali.

Pedro Gallese en Orlando City durante la Leagues Cup ante el Inter Miami CF. (Photo by Rich Storry/Getty Images)

Gallese fue tajante al señalar que se sintió traicionado por el cuerpo técnico y la gerencia deportiva. Según sus palabras, le aseguraron que contaban con él para el proyecto 2026, pero las acciones del club demostraron una realidad distinta que terminó por forzar su salida.

Pedro Gallese maltratado en Orlando City

Casi de forma inmediata a estas declaraciones, Orlando City anunció oficialmente la contratación de su nuevo referente en el arco. Se trata de Maxime Crépeau, portero titular de la Selección de Canadá, quien llega para ocupar el vacío dejado por el histórico jugador peruano.

Crépeau, de 31 años, arriba a Florida tras un paso destacado por Portland Timbers y LAFC. El canadiense es considerado uno de los mejores porteros de la MLS, lo que confirma que el equipo “Lions” ya tenía planeado el relevo mucho antes de finalizar las conversaciones con Gallese.

¿Quieren olvidarse de Pedro Gallese?

Este movimiento ha sido interpretado por los aficionados como una respuesta fría y pragmática del club ante las críticas del peruano. Mientras Gallese buscaba lealtad por su trayectoria, la directiva priorizó la contratación de un arquero más joven y con un perfil de selección vigente.

Partido ante Los Angeles Galaxy con Pedro Gallese en California. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

La llegada de Crépeau pone fin a una era en Orlando, donde Gallese ostenta casi todos los récords históricos de la portería. El malestar del peruano es evidente, pues siente que su estatus de ídolo no fue respetado al momento de negociar los términos de su continuidad.

Ahora, mientras el canadiense inicia su pretemporada en Estados Unidos, Gallese se enfoca en su nuevo reto con el Deportivo Cali. El “Pulpo” buscará demostrar en el fútbol colombiano que sigue vigente, dejando atrás una salida amarga del club donde hizo historia.

