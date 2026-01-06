Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el exterior

Luego de las duras declaraciones de Pedro Gallese, Orlando City contrató otro arquero de Selección

El presente de Pedro Gallese está lejos de Orlando City. Donde prácticamente lo quieren olvidar con la última contratación del cuadro morado.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Pedro Gallese es reemplazado en Orlando City por arquero de Selección.
© GettyPedro Gallese es reemplazado en Orlando City por arquero de Selección.

La salida de Pedro Gallese de Orlando City sigue generando repercusiones en el mercado internacional. Tras seis temporadas como figura indiscutible, el portero peruano rompió el silencio y expresó su profunda decepción por la forma en que la directiva del club estadounidense manejó su renovación.

Publicidad

El importante malestar de Pedro Gallese

En una reciente entrevista con RPP, el “Pulpo” confesó que estaba dispuesto a realizar sacrificios económicos para permanecer en la institución. “Se habló de una reducción de sueldo, lo acepté. Tenía un nombre, se habló de renovar, pero no se dio”, señaló el actual guardameta del Deportivo Cali.

Pedro Gallese en Orlando City durante la Leagues Cup ante el Inter Miami CF. (Photo by Rich Storry/Getty Images)

Pedro Gallese en Orlando City durante la Leagues Cup ante el Inter Miami CF. (Photo by Rich Storry/Getty Images)

Gallese fue tajante al señalar que se sintió traicionado por el cuerpo técnico y la gerencia deportiva. Según sus palabras, le aseguraron que contaban con él para el proyecto 2026, pero las acciones del club demostraron una realidad distinta que terminó por forzar su salida.

Publicidad

Pedro Gallese maltratado en Orlando City

Casi de forma inmediata a estas declaraciones, Orlando City anunció oficialmente la contratación de su nuevo referente en el arco. Se trata de Maxime Crépeau, portero titular de la Selección de Canadá, quien llega para ocupar el vacío dejado por el histórico jugador peruano.

Por sanción de FIFA, Corinthians evita a toda costa que André Carrillo piense en jugar en Alianza Lima o Universitario

ver también

Por sanción de FIFA, Corinthians evita a toda costa que André Carrillo piense en jugar en Alianza Lima o Universitario

Crépeau, de 31 años, arriba a Florida tras un paso destacado por Portland Timbers y LAFC. El canadiense es considerado uno de los mejores porteros de la MLS, lo que confirma que el equipo “Lions” ya tenía planeado el relevo mucho antes de finalizar las conversaciones con Gallese.

¿Quieren olvidarse de Pedro Gallese?

Este movimiento ha sido interpretado por los aficionados como una respuesta fría y pragmática del club ante las críticas del peruano. Mientras Gallese buscaba lealtad por su trayectoria, la directiva priorizó la contratación de un arquero más joven y con un perfil de selección vigente.

Publicidad
Partido ante Los Angeles Galaxy con Pedro Gallese en California. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

Partido ante Los Angeles Galaxy con Pedro Gallese en California. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

La llegada de Crépeau pone fin a una era en Orlando, donde Gallese ostenta casi todos los récords históricos de la portería. El malestar del peruano es evidente, pues siente que su estatus de ídolo no fue respetado al momento de negociar los términos de su continuidad.

Ahora, mientras el canadiense inicia su pretemporada en Estados Unidos, Gallese se enfoca en su nuevo reto con el Deportivo Cali. El “Pulpo” buscará demostrar en el fútbol colombiano que sigue vigente, dejando atrás una salida amarga del club donde hizo historia.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Pedro Gallese dejó Orlando City tras seis temporadas para fichar por Deportivo Cali.
  • El portero aceptó una reducción de sueldo que la directiva finalmente no concretó.
  • Maxime Crépeau, arquero de Canadá de 31 años, es el nuevo refuerzo de Orlando.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Pedro Gallese reveló que se fue "decepcionado" de Orlando City
Peruanos en el exterior

Pedro Gallese reveló que se fue "decepcionado" de Orlando City

Pedro Gallese seguiría su carrera en Colombia y está cerca de vestir los colores de Deportivo Cali
Peruanos en el exterior

Pedro Gallese seguiría su carrera en Colombia y está cerca de vestir los colores de Deportivo Cali

Mientras Pedro Gallese está sin club, Orlando City elige a un arquero de selección como reemplazo
Selección Peruana

Mientras Pedro Gallese está sin club, Orlando City elige a un arquero de selección como reemplazo

Beneficia a Alianza y a Universitario, la Liga 1 aprobó excepcional medida
Liga 1

Beneficia a Alianza y a Universitario, la Liga 1 aprobó excepcional medida

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo