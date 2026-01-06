Jugó en Alianza Lima y ahora peleará con Hernán Barcos por ser titular en FC Cajamarca

FC Cajamarca se sigue reforzando con la intensión de tener un equipo para mantener la categoría. Es así como han logrado fichar a varios experimentados elementos. En este caso, el cuadro recién ascendido ha tomado una decisión y le han traído competencia a Hernán Barcos, la estrella de este nuevo equipo.

Pero ahora tendrá una inesperada competencia en el delantero Sebastien Pineau, traído desde España. Acaba de resolver su contrato con el Recreativo Huelva, conjunto de la cuarta división del fútbol ibérico. Así que se viene una nueva oportunidad para él en el balompié peruano, con la intensión de volver al ruedo ya que no estuvo jugando mucho.

Sebastién Pineau, joven delantero peruano-chileno (Foto: Instagram).

El atacante de 22 años de edad que nació en Santiago de Chile tendrá su tercera aventura en el fútbol peruano. La primera fue Alianza Lima, en el que no terminó jugando mucho, tan solo escasos minutos en algunos juegos. Después en César Vallejo tampoco tuvo tantas oportunidades. Por lo que la Liga 1 todavía sigue siendo nueva para él, con menos de 10 juegos en Primera a su edad.

Por su parte, en el extranjero estuvo en el Austin FC, pero solo llegó a jugar en el equipo B. Donde si llegó a tener mucho rodaje con 50 partidos, anotó 14 goles y dio 2 asistencias. En España tan solo 4 partidos fue lo que llegó a disputar sin lograr anotaciones ni asistencias.

Recreativo Huelva despide a Sebastien Pineau (Foto: Recreativo Huelva).

¿Sebastien Pineau es buena opción para FC Cajamarca?

Es una pregunta complicada de responder, con un jugador que está pasando por un momento bastante malo. Es un gran riesgo el que se está tomando en él, pero que debido a sus 22 años, todavía deja mucho futuro por delante. Siendo una apuesta que podría terminar saliendo bien si es que se consigue darle rodaje, aparte de tener el apoyo de Hernán Barcos.

Por otro lado, el estar en un equipo humilde le permitirá ganar confianza, no tendrá una gran presión como estar en un club grande. Esto es algo importante para él, en busca de conseguir mejorar. Así que seguramente podrá demostrar por qué llegó a jugar en el extranjero.

