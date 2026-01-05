Es tendencia:
Vóley

Alianza Lima rompió el silencio tras las amenazas a sus jugadoras y advirtió a todos: “Respetar también”

El club 'íntimo' se pronunció luego de que sus jugadores recibieran mensajes amenazantes en sus redes sociales.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima rompió el silencio y dio a conocer que tomará contundentes medidas frente a los usuarios que emitan comentarios ofensivos a través de sus redes sociales.

Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el club ‘íntimo’ señaló que se borrarán comentarios negativos dirigidos a sus jugadoras y al cuerpo técnico. Además, aseguraron que limitarán y bloquearán a los usuarios responsables de difundir estos mensajes.

Los mensajes y comentarios ofensivos hacia nuestras voleibolistas y comando técnico serán eliminados y las cuentas que los emitan, restringidas o bloqueadas“, se puede leer en la publicación.

El mensaje de Alianza Lima para sus hinchas

Cabe resaltar que, la publicación estuvo acompañada de una imagen en la que aprovecharon en dejar un reflexivo mensaje dedicado a los hinchas ‘blanquiazules’.

“Detrás de cada partido hay horas de trabajo, sacrificio y sueños compartidos. Detrás de cada resultado, personas que sienten y representan estos colores. Alentar es parte de nuestra historia. Respetar también. Sigamos hablando con el corazón. Porque en Alianza, el respeto siempre juega dentro y fuera de las canchas”, escribieron desde la institución de La Victoria.

DT de Alianza Lima pidió tomar acciones ante amenazas

Facundo Morando, entrenador de Alianza Lima, expresó su rechazo ante las amenazas dirigidas a las jugadoras de los diferentes equipos que compiten en la Liga Peruana de Vóley.

En diálogo con los medios de comunicación, el argentino señaló que estos hechos no deberían ser normalizados e hizo un llamado a todos los involucrados a tomar medidas.

“Los medios, como comunicadores, tienen que tomar acciones, la Federación tiene que tomar acciones, los clubes tienen que reaccionar porque esto no puede pasar, no se puede normalizar. No pasa en ninguna parte del mundo y no puede pasar acá”, indicó el DT.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima restringirá y bloqueará cuentas que emitan comentarios ofensivos contra sus jugadoras o técnicos.
  • El entrenador Facundo Morando solicitó a la FPV y a los medios tomar acciones ante las amenazas.
  • El club ‘íntimo’ emitió este comunicado oficial tras las agresiones digitales sufridas en la Liga de Vóley.
Nicole Cueva
