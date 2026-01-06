Llegó el día del primer gol de Felipe Chávez con el primer equipo del Bayern Múnich. Aprovechó los minutos que le dio Vincent Kompany en el triunfo 5-0 en el amistoso ante RB Salzburgo en Austria. Además, el peruano dio una asistencia, por lo que fueron dos participaciones de gol en este juego.

Bayern Múnich probó a todos los jugadores posibles en este amistoso. Felipe Chávez ingresó en el segundo tiempo, en lugar de Raphaël Guerreiro. Primero, le dio una asistencia a Lennart Karl para el 2-0 de los ‘Bávaros’ y, luego, recibió el pase de esta joya para anotar el 3-0.

En la asistencia a Karl, ‘Pippo’ Chávez rompió líneas con un pase preciso para que éste pueda definir al 2-0. En tanto, en el gol, hubo una gran jugada colectiva de izquierda a derecha, que terminó con el centro de Lennart Karl para la llegada al medio del peruano, quien anotó el 3-0 empujando el balón en el área chica. Cabe destacar que el 1-0 lo había convertido Hiroki Itō.

Kompany decidió prescindir del joven peruano de 18 años, al sacarlo del campo al minuto 82 para darle lugar al italiano Guido Della Rovere. Con el partido casi definido, Bayern Múnich sentenció el partido con dos goles más: Lennart Karl marcó el 4-0 tras pase de Luis Díaz y el 5-0 fue obra de Tom Bischof.

Con este partido, ‘Die Roten’ da por terminada su preparación para la segunda parte de la temporada tras el receso en el fútbol alemán. Se le vendrán por lo menos 7 partidos en 20 días entre Bundesliga y UEFA Champions League.

Bayern Múnich destaca a Felipe Chávez tras su primer gol

En las redes sociales oficiales del Bayern Múnich, hubo bastantes publicaciones sobre el duelo amistoso ante Salzburgo. Precisamente, tras su primer gol, hubo una publicación dedicada especialmente para el público peruano, centrado en Chávez.

Muchos compañeros fueron a abrazar a Felipe Chávez por su primer gol con el primer equipo del Bayern Múnich. La cuenta oficial en español del conjunto bávaro destacó el gesto de sus compañeros junto a emojis de Perú y los colores rojos y blancos que también representan al club.

Bayern Múnich está en forma para el reinicio de la Bundesliga

El partido amistoso ante Salzburgo le sirvió de preparación al Bayern Múnich con vistas al reinicio de la Bundesliga. Cabe recordar que la liga alemana entró en un receso por el invierno y retomará su actividad durante el próximo fin de semana.

Precisamente, este domingo 11 de enero se enfrentará a Wolfsburgo en el Allianz Arena por la fecha 16 de la Bundesliga 2025-26. Los ‘Bávaros’ son líderes con 41 puntos, nueve por encima de su escolta, Borussia Dortmund.

Luego de Wolfsburgo, tendrá otros seis partidos hasta el 31 de enero: Colonia (14/1), RB Leipzig (17/1), Union Saint-Gilloise por Champions (21/1), Augsburgo (24/1), PSV por Champions (28/1) y Hamburgo (31/1).

Datos claves