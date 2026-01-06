Aún lo extrañan en Alianza Lima: Gino Peruzzi es el refuerzo bomba de un club desconocido en Argentina

El mercado de pases siempre regala historias que mezclan la nostalgia con la sorpresa absoluta. En esta ocasión, el protagonista es Gino Peruzzi, el lateral derecho que supo conquistar el corazón de la hinchada de Alianza Lima y que hoy, en enero de 2026, ha tomado una decisión que ha dejado boquiabiertos a muchos seguidores del fútbol sudamericano.

El presente increíble de Gino Peruzzi

Tras un paso recordado por el club íntimo, donde fue pieza fundamental por su jerarquía y despliegue, el defensor ha decidido alejarse de los grandes focos mediáticos. Su destino no es un gigante del continente ni una liga exótica en busca de petrodólares, sino un humilde equipo del interior de Córdoba: el Club Atlético Social Corralense.

Gino Peruzzi es nuevo fichaje de Corralense. (Foto: X).

Para los hinchas en Matute, la noticia genera un sabor agridulce. Muchos aún recuerdan sus proyecciones por la banda y su entrega en los clásicos, lamentando que su salida no tuviera un retorno posterior a la Victoria. En Lima, el nombre de Peruzzi sigue siendo sinónimo de seguridad defensiva y profesionalismo de élite.

Gino Peruzzi y su carrera cambiante

Sin embargo, el destino elegido por Peruzzi tiene una carga emocional que trasciende lo económico. El Corralense es el club de su ciudad natal, Corral de Bustos, y representa sus primeros pasos en el fútbol antes de saltar a Vélez Sarsfield, Boca Juniors y el fútbol europeo. Es un regreso a la esencia pura del deporte.

Lo más curioso de este “fichaje bomba” es el componente familiar que rodea la operación. Gino no solo vestirá la camiseta verde del equipo de su infancia en la Liga Regional del Sur, sino que será dirigido técnicamente por su propio padre, José Luis Peruzzi, cerrando un círculo poético en su carrera profesional.

Alianza Lima recuerda a Gino Peruzzi

A pesar de ser considerado un “club desconocido” para el gran público internacional, Corralense es una institución con una mística especial. Es la misma cuna de donde salió Oscar Ruggeri, el legendario capitán campeón del mundo en 1986, lo que demuestra que el talento en esa tierra cordobesa sobra.

Gino Peruzzi jugando contra Sporting Cristal. (Foto: X).

La decisión de Peruzzi de jugar en un torneo amateur a sus 33 años responde a un deseo de tranquilidad y cercanía con sus afectos. Tras años de presiones constantes en clubes con obligaciones extremas, el lateral ha optado por el disfrute del juego dominical en el pueblo que lo vio nacer.

Mientras en Argentina celebran el retorno del “hijo pródigo” a las canchas regionales, en Perú los hinchas de Alianza Lima siguen debatiendo en redes sociales si el equipo ha logrado encontrar un reemplazo a su altura. La huella de Gino en el fútbol peruano parece ser tan imborrable como su amor por el “Verde” de Corral de Bustos.

DATOS CLAVES