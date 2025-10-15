El espectacular nocaut de Juan Díaz para lograr contrato en la UFC: así reaccionó Dana White ante la victoria del ‘Pegajoso’

Perú vuelve a hacer historia en las artes marciales mixtas. Esta vez le tocó a Juan ‘Pegajoso’ Díaz con un espectacular nocaut contra el surcoreano Won Il Kwon en la categoría gallo del Dana White’s Contender Series. De esta manera, el nacido en Perú y criado en Argentina se ganó un contrato profesional para pelear en la UFC tras asombrar ni más ni menos que al jefe de la compañía, Dana White.

Juan Díaz fue protagonista del décimo capítulo de la temporada 2025 de la serie Dana White’s Contender Series donde el jefe de la UFC busca nuevos talentos para la compañía. En este episodio hubo hasta cinco combates en donde se destacó el del peruano contra el surcoreano.

Es que el ‘Pegajoso’ le ganó por nocaut en el final del segundo round a Won Il Kwon con un increíble codazo giratorio para dejarlo prácticamente inmóvil en el suelo. Es la primera vez en la historia de las 9 temporadas de la Dana White’s Contender Series que un luchador logra ganar mediante esta vía con ese golpe.

Fue tal el impacto de Díaz contra el surcoreano que se escuchó claramente en la transmisión realizada por la plataforma Disney+ Premium. Al momento del delirio, el mismísimo Dana White quedó absorto y totalmente impresionado. Las cámaras inmediatamente lo enfocaron al ver su reacción ante semejante nocaut.

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se ganó contrato con la UFC

En el final de la transmisión del Dana White’s Contender Series, Juan Díaz recibió la noticia de su contrato con la UFC de parte del mismísimo Dana White. “Fue absolutamente increíble“, fueron las primeras palabras del dueño y presidente de la compañía más importante de artes marciales mixtas.

A su vez, hizo un pedido especial y llamativo a la cadena ESPN. “Escúchame, si tu nocaut no está en el número 1 del Top 10 al final del día, ESPN es pura mier**“, dijo sin ningún tapujo. “Bienvenido a la UFC“, gritó White desatando la alegría del ‘Pegajoso’.

Además de Juan Díaz, también ganaron su contrato con la UFC gracias al décimo episodio del Dana White’s Contender Series los siguientes peleadores: el estadounidense Wes Schultz, los brasileños Michael Oliveira y Levi Rodrigues y el neozelandés Marwan Rahiki.

Ganadores del 10º episodio de la 9ª temporada del Dana White’s Contender Series (UFC).

Para destacar, hasta siete (7) peleadores hispanohablantes ganaron contratos con la UFC en esta novena temporada del Dana White’s Contender Series: el peruano Juan Díaz fue el único de ese país. Se sumaron los mexicanos Imanol Rodríguez y Ramiro Jiménez, el colombiano Javier Reyes, el ecuatoriano Adrián Luna Martinetti, el español Hecher Sosa y la argentina Sofía Montenegro.

¿Quién es Juan Díaz, el nuevo peleador de la UFC que representa a Perú, Argentina e hizo carrera en México?

Juan Díaz tiene 27 años, nació en Perú, pero se crió en Argentina, lo que le permite representar ambas banderas en sus peleas. También tiene su corazón en México debido a que su preparación y hasta muchos de sus combates fueron en dicho país.

Se destaca en la categoría del peso gallo donde fue campeón del LUX Fight League. Hasta que fue reclutado como parte de la primera generación del Instituto de Rendimiento de la UFC en la Ciudad de México, el cual fue inaugurado en febrero de 2024.

Precisamente, en este año, ganaron contratos con la UFC Sofía Montenegro, Adrián Luna Martinetti y Ramiro Jiménez, además de Díaz, provenientes de este Instituto. El manejo de esta Academia corre por cuenta del coach Eric del Fierro.

Se trata de un área de desarrollo de talentos para toda Latinoamérica. Cuenta con instalaciones de 2,788 metros cuadrados y ofrece área de entrenamiento de MMA, además de otras disciplinas para seguir dándole herramientas al atleta en su preparación o estudio.

Ahora, Juan Díaz se debe preparar para lo que le vendrá en corto tiempo: su debut en la UFC. En la categoría del peso gallo, hay un claro dominador como es el georgiano Merab Dvalishvili, aunque también hay otros representantes importantes como los rankeados Sean O’Malley, Umar Nurmagomedov o los latinoamericanos Marlon ‘Chito’ Vera y David Martínez.

