Juan Díaz hizo su debut en la UFC. Fue una actuación de menor a mayor y lo ganó por sumisión ante Malcolm Wellmaker.

Enorme debut para Juan ‘Pegajoso’ Díaz y Perú tiene un nuevo guerrero que promete en la UFC. En uno de los combates estelares de la UFC Vegas 117, el limeño triunfó por sumisión con un ‘mataleón’ en el segundo round contra el estadounidense Malcolm Wellmaker.

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Gran desempeño del peruano, quien venía de lucirse ante los ojos de Dana White en el Dana White’s Contender Series. En su primera pelea en la UFC, tras ganarse su contrato con la compañía, lució un gran striking y dominó el combate para llevárselo, finalmente, con la sumisión.

🇲🇽 Brandon Moreno en la esquina de Juan Díaz 🇵🇪 festejando el triunfo #UFCVegas117 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/dhV8ngpmPY — UFC Español (@UFCEspanol) May 17, 2026

Fue un primer round de menor a mayor para el peruano. Empezó todo muy parejo en el striking, aunque el estadounidense lució cómodo con algunas patadas al cuerpo y a la pierna. De todas maneras, en los últimos minutos, se vio lo mejor del ‘Pegajoso’ haciendo daño con el striking y también controlando a su rival contra la jaula. Sobre el final, casi se llevó un castigo por un rodillazo, pero que no pasó a mayores.

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En el segundo asalto, volvió a derribar a Wellmaker para empezar a dominar desde el suelo. Finalmente, tras una serie de movimientos, pudo aplicar el ‘mataleón’ para lograr un debut soñado: un triunfo por sumisión en su primer combate en la UFC.

Juan Díaz amenaza a la categoría del peso gallo

Tras el triunfo, Díaz habló y puso su nombre como un firme contendiente dentro del peso gallo. En la entrevista, también reconoció todo el trabajo por parte de su equipo y dejó un mensaje para sus posibles rivales.

“Entrené muy duro en el UFC PI de México, gracias a mi equipo y a mi esquina por acompañarme en esta victoria. Puedo someter, puedo finalizar, soy peligroso“, dijo. Así, también hubo un reconocimiento para el trabajo de la UFC en territorio mexicano a través de su Centro de Performance.

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🇵🇪 Juan Díaz: "Entrené muy duro en el UFC PI de México, gracias a mi equipo y a mi esquina por acompañarme en esta victoria. Puedo someter, puedo finalizar, soy peligroso" 😮‍💨#UFCVegas117 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/jocDIovVEj — UFC Español (@UFCEspanol) May 17, 2026

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