Un nuevo peleador peruano ingresó a la UFC y lo hizo a lo grande: Rodrigo 'Gato Loco' Vera debutó con nocaut en el primer asalto.

Rodrigo Vera tuvo un debut soñado en la Ultimate Fighting Championship al derrotar por nocaut técnico al chino Kangjie Zhu durante el evento UFC Fight Night 277: Song vs. Figueiredo, convirtiéndose en una de las grandes noticias del deporte peruano.

Publicidad

El peleador nacional, conocido como el ‘Gato Loco’, necesitó apenas 1 minuto y 50 segundos del primer asalto para imponerse sobre su rival en territorio chino, luego de conectar una contundente combinación de golpes que obligó al árbitro a detener el combate.

La victoria no solo significó un estreno exitoso para el peruano de 30 años, sino que también le permitió ingresar a los libros de historia de la UFC al convertirse en el primer peleador peruano que gana su debut en la organización mediante nocaut en el primer round.

Con este resultado, Rodrigo Vera elevó su récord profesional a 22 victorias y apenas una derrota, consolidándose como una de las grandes promesas de la división peso pluma, categoría dominada actualmente por Alexander Volkanovski.

Publicidad

💥 ¡NO HAY DUDA! Rodrigo Vera consigue la victoria por KO y enciende la cartelera 🔥#UFCMacau | En vivo por Paramount + Deportes pic.twitter.com/bPZ0rJEXu7 — UFC Español (@UFCEspanol) May 30, 2026

Rodrigo Vera hizo historia para Perú en la UFC

Más allá del resultado deportivo, el triunfo tuvo una enorme carga emocional para el peleador peruano, quien recordó todo el esfuerzo realizado para llegar a la principal organización de artes marciales mixtas del mundo.

“He peleado mucho por estar aquí. Aprecio a la gente de China, son muy humildes. Estoy listo para la próxima pelea y a la gente de Perú, y a la que no creyó en mí, aquí estoy”, declaró Rodrigo Vera tras conseguir una victoria histórica que ilusiona a los aficionados peruanos con verlo escalar posiciones dentro de la Ultimate Fighting Championship en los próximos meses.

Publicidad

Rodrigo Vera festejando su triunfo en su debut en UFC. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos peruanos pelean en la UFC?

A mayo del 2026, los peleadores peruanos que están en la UFC son José Ochoa, Juan Díaz, Rodrigo Vera, Gastón Bolaños y Kevin Borjas. Antes estuvieron también Daniel Marcos, Rolando Bedoya y Claudio Puelles.

¿Quién es Rodrigo ‘Gato Loco’ Vera?

Rodrigo ‘Gato Loco’ Vera es un peleador peruano de 30 años, que recién hizo su debut en UFC y ganó con un nocaut en el primer round ante el chino Kangjie Zhu. Actualmente tiene un record de 22 victorias y 1 derrota.

Publicidad

Datos claves

Rodrigo Vera debutó con éxito en la UFC al vencer por nocaut técnico al chino Kangjie Zhu en el evento UFC Fight Night 277.

El peleador de 30 años se impuso en apenas 1 minuto y 50 segundos del primer asalto en territorio chino.

Con este triunfo, el ‘Gato Loco’ elevó su récord profesional a 22 victorias y una sola derrota.